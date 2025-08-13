Gillar du att jobba fysiskt? Vi söker tvättpersonal!
Agroflow AB / Städarjobb / Falkenberg Visa alla städarjobb i Falkenberg
2025-08-13
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agroflow AB i Falkenberg
, Laholm
, Örkelljunga
, Helsingborg
, Vårgårda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Vi söker tvättpersonal till stalltvätt som utgår från Falkenberg!
Vi söker dig som vill vara med och tvätta stallar i Falkenbergs kommun med omnejd. Arbetet innefattar tvätt, montering samt sanering. Du arbetar i ett team där ni tillsammans fördelar arbetsuppgifterna.Om tjänsten
Heltid, måndag-fredag (möjlighet till 4-dagarsvecka med längre arbetspass)
Arbetet innebär fysiskt arbete och sker utomhus samt inomhus hos vår kund. Har du tidigare arbetat med tvätt eller underhåll av stallar är det meriterande, likaså om du har kunskaper om hygien och smittskydd. Arbetet är fysiskt krävande, så du behöver vara i god fysisk form. Du är även noggrann, effektiv och har lätt för att ta instruktioner.
Start omgående - så fort vi hittat rätt person.Profil
Vi söker dig som:
• Har körkort och tillgång till bil (krav)
• Talar svenska och är bra på att kommunicera
• Är fysiskt uthållig och gillar att arbeta med kroppen
• Är pålitlig, har gott humör och tar ansvar
• Har körkort för lastmaskin (meriterande)
Låter detta som något för dig? Ansök snarast - vi tillsätter tjänsten så fort vi hittar rätt person!Om företaget
Denna tjänst är ett uppdrag hos kund - som innebär att du blir anställd av oss på Agroflow och uthyrd till vår kund med start på 6 månader.Om företaget
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma på 019-675 46 44 eller via Emma@agroflow.eu
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.eu
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "42". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agroflow AB
(org.nr 559487-1252), http://www.agroflow.eu/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Ojala emma@agroflow.eu Jobbnummer
9457609