Gillar du att göra affärer? Vi söker drivna företagssäljare
Marketplace Sverige AB / Säljarjobb / Järfälla Visa alla säljarjobb i Järfälla
2026-07-07
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Vill du arbeta i ett företag där din drivkraft, ditt engagemang och dina resultat verkligen uppskattas?
Marketplace Sverige AB söker nu flera företagssäljare som vill vara med och hjälpa svenska företag att växa genom moderna digitala tjänster.
Hos oss får du arbeta med lösningar som företag efterfrågar varje dag – samtidigt som du bygger upp din egen kundportfölj och utvecklas som säljare.
Vad innebär jobbet?
Du kommer att kontakta företag runt om i Sverige, skapa nya affärsmöjligheter och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar för sin verksamhet.
Du ansvarar för hela säljprocessen – från första kontakt till avslutad affär och uppföljning.
Du kommer att sälja
Professionella hemsidor
E-handel
Sökmotoroptimering (SEO)
Google Ads
Google Business-profiler
AI-tjänster
Sociala medier
Bannerannonsering
Digital marknadsföring
PR och pressmeddelanden
Leadgenerering
Hosting och domäner
Vi söker dig som
Är social och kommunikativ
Har ett starkt eget driv
Gillar att arbeta mot mål
Tycker om att skapa nya kundrelationer
Är lösningsorienterad och ansvarstagande
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men vi tror att rätt inställning är viktigare än ett långt CV.
Vi erbjuder
Provisionsbaserad ersättning utan lönetak
Möjlighet att påverka din egen inkomst
Introduktion och löpande stöd
Färdiga tjänster med hög efterfrågan
Flexibelt arbetssätt
Goda utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Du kommer att arbeta mot företag inom exempelvis
Bygg
Restaurang
Bil
Fastighet
Juridik
Skönhet
Hälsa
Handel
Industri
IT
Hotell
Lokala tjänsteföretag
Varför Marketplace Sverige AB?
Vi är ett växande företag med höga ambitioner. Vårt mål är att hjälpa företag att synas bättre, nå fler kunder och växa genom smarta digitala lösningar.
Nu söker vi fler personer som vill vara med på vår resa och utvecklas tillsammans med oss.
Ansök idag!
Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Kanske är det just du som blir nästa viktiga medlem i vårt säljteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketplace Sverige AB
(org.nr 559052-0705), https://marketplace.se
175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
MarketPlace Sverige AB Jobbnummer
9994733