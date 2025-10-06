Gillar du att få saker gjorda? Vi söker fasadputsare!

Preda Bygg och Städ AB / Grovarbetarjobb / Österåker
2025-10-06


Gillar du att jobba med händerna, vara utomhus och se resultatet växa fram framför dig? Då har vi jobbet för dig!
Vi på Preda Bygg & Städ AB letar efter en härlig kollegor som kan hjälpa oss att ge fasader nytt liv. Vi har spännande projekt på gång i både Stockholm och Uppsala, och vi behöver dig som har några års erfarenhet av fasadputs.
Den vi söker:
Har flera års erfarenhet som fasadputsare
Är händig, noggrann och trivs med att arbeta i team
Har hög servicekänsla och klarar av ett fysiskt arbete
Är punktlig och pålitligt, du håller vad du lovar
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du kan kommunicera med kollegor, kunder och dokumentera arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.

Är du nyfiken? Skicka en kort presentation av dig själv till preda@predabygg.se, gärna med CV om du har. Vi intervjuar löpande, så vänta inte för länge!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: preda@predabygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Preda Bygg och Städ AB (org.nr 559398-3710), https://predabygg.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Preda Bygg & Städ AB

Jobbnummer
9541368

