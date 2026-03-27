Gillar bygg, fritt arbete och har C-kort? Pumpmaskinist till Stäket
Thomas Betong AB / Maskinförarjobb / Järfälla
2026-03-27
Vill du vara en del av Team Thomas®?I rollen som Pumpmaskinist är ingen dag den andra lik. Vad du däremot kan känna dig säker på är att du är en del av ett sammansvetsat gäng - Team Thomas, och vi tillsammans är Specialisterna på betong.
Nu söker vi en ny kollega till verksamheten i Stäket. I Stäket ligger en nyinvigd fabrik brevid vårt kontor för Region Stockholm, så här finner du en god samling av många kollegor.
Som Pumpmaskinist har du ett ansvarsfullt, möjlighetsorienterat och utmanande uppdrag. Det går ut på att leverera, eller för att vara tydlig - pumpa ut, den rykande färska betongen på plats hos vår kund, på ett säkert och professionellt sätt. En uppgift som man inte gör i sömnen. Pumpmaskinistens förutsättningar, så som väder, vind, uppställningsplats och betongsort varierar från en dag till nästa och som Pumpmaskinist behöver du ha problemlösningsförmåga och vara alert.
Kolla in vår film om hur det är att jobba som pumpmaskinist!
Vi vill överträffa våra kunders förväntningar
Pumpmaskinistens arbetsdag börjar tidigt på morgonen. Du kommer ofta vara bland de första på plats på byggarbetsplatsen där dagens gjutningar skall äga rum. Även om du ibland är vår enda representant på bygget har du alltid tillgång till hela vårt teams fulla stöd och expertis. Processoperatörerna, som blandar betongen och guidar dig kring hur du bäst tar tillvara den färska betongens egenskaper, Betongbilschaufförerna, som kör ut betongen på rätt tid till rätt plats, och ytterligare många duktiga människor med gedigen erfarenhet och betongteknisk kunskap. Tillsammans vill vi överträffa våra kunders förväntningar om kvalitet, expertis och service och visa att vi är bäst i branschen!
Kunden vi levererar till kan vara en privatperson eller som oftast, ett företag. Platsen kan vara en garageuppfart till en villa, Förbifart Stockholm eller något däremellan. Arbetet utförs till allra största del utomhus på byggarbetsplatsen, i solsken såväl som i regn och rusk. Dina arbetsdagar är mycket varierande och beroende av ditt uppdrag för dagen men kräver ett stort ansvarstagande och ditt fulla engagemang. Har du dessutom ett positivt och lösningsorienterat mindset och en ordentlig portion arbetslust kanske tjänsten är som gjuten just för dig.
Frisk luft och gott snack på köpet
På plats på bygget representerar du Thomas Betong och blir vårt ansikte ut mot kund. Det är därför viktigt att du uppskattar och värnar om goda relationer, gott samarbete och god service. Din insats som pumpmaskinist tillsammans med ditt förtroendeingivande bidrag i relationer med våra kunder spelar många gånger en avgörande roll för våra fortsatta samarbeten.
Om du nu har läst ända hit i hopp om att få möjlighet att köra mycket lastbil behöver vi tyvärr göra dig besviken. Tjänsten som Pumpmaskinist kretsar inte kring körning, även om du förstås behöver ett giltigt C-kort. Eftersom den färska betongen helst inte skall transporteras mer än korta sträckor för bibehållen kvalitet och konsistens blir stunderna bakom ratten för dig som Pumpmaskinist relativt korta.
Förutom det huvudsakliga ansvarsområdet att pumpa betong ingår också en rad andra arbetsuppgifter i tjänsten, så som underhåll, reparationer och daglig rengöring av betongpump och övrig utrustning, samt även att stötta kollegorna på fabriken. Frisk luft och gott snack med härliga kollegor och samarbetspartners får du på köpet!
Arbetstider
En normal dag börjar du klockan klockan vid fem, halvsextiden. Ibland kan det vara sen gjutstart och då kan man kosta på sig en sovmorgon. Ett gjutprojekt kan variera i tid så det är inte ovantligt att det kan bli lite övertid i slutet på dagen. För att trivas i rollen är det viktigt att du uppskattar friheten, men också att arbetstiderna kan varierat något.
Placering
Vår fabrik i Stäket/Järfälla.
Dina erfarenheter
Vi söker främst rätt person, som trivs i rollen och har den rätta känslan för service och samarbete. Vi lär dig det du behöver kunna, men visst är är det meriterande med tidigare erfarenhet av betong, betongpumpning eller arbeten som exempelvis maskinoperatör eller kranförare. Tycker du dessutom om att meka med lastbilar så imponerar du på oss!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi i Team Thomas strävar efter en ökad mångfald och välkomnar alla sökanden med rätt kvalifikationer.
Tjänsten tillsätts så snart som möjligt och vi går därför igenom ansökningar och intervjuar löpande.
Om Thomas Betong
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 70 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad betong till allt från bostäder och skolor till infrastruktur och industri. Betong tillverkas i 39 betongfabriker och prefabricerade betongelement kommer från fyra fabriker runtom i Sverige.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhällsbyggande.
Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi i Team Thomas bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans. Tillsammans är vi Specialisterna på betong!
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.www.thomasbetong.se Ersättning
Marknadsmässiga villkor Marknadsmässig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thomas Betong AB
(org.nr 556276-3655), http://thomasbetong.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pumpchef Stockholm
Mats Niska mats.niska@thomasbetong.se 0104-505825 Jobbnummer
9825327