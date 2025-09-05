Geriatriker till Norrtälje södra vårdcentral | Tiohundra
2025-09-05
Vi söker nu en geriatriker för att stärka vårt team på Norrtälje södra vårdcentral då vårdcentralen växer och vi behöver bli flera.
Om tjänsten
Här värdesätter vi bred kompetens, självständighet och ett starkt engagemang för våra patienter. Vi strävar alltid efter att erbjuda god fortbildning och en vård med hög medicinsk kvalitet.
Som geriatriker hos oss kommer du att möta våra äldre patienter både vid planerade mottagningsbesök och akuta besök. Roslagens befolkning blir allt äldre och många sätter en stolthet i att kunna klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. För att möta detta behov är det avgörande att vi har den geriatriska kompetens som krävs - något vi på Södra vårdcentralen värnar högt.
Vi söker dig som vill utvecklas och samtidigt bidra till framtidens primärvård. Här får du möjlighet att arbeta med ett helhetsperspektiv i behandlingen, vilket gör att vi på bästa sätt kan möta varje patients behov.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, klockan 8-17, helgfria vardagar.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Mottagningsarbete på äldremottagning
Rondarbete med sjuksköterska.
Fortlöpande kvalitetsarbete både på den egna enheten samt gemensamt inom primärvården Tiohundra.
Om vårt erbjudande:
Vi värdesätter kontinuerlig kompetensutveckling och erbjuder både schemalagd intern fortbildning och möjligheter till extern fortbildning för att säkerställa att våra medarbetare är väl rustade för sina uppgifter. När verksamheten tillåter finns möjlighet till distansarbete.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad läkare med specialistkompetensbevis i geriatrik och/eller specialist inom allmänmedicin
God svenska, i både skrift och tal
Meriterande för rollen:
Ha erfarenhet av primärvård
Vi söker dig som är trygg och stabil i din yrkesroll, med ett gott omdöme och förmåga att fatta välgrundade beslut även i pressade situationer. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med kollegor i olika yrkesroller. Du kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt, och skapar goda relationer med både patienter och medarbetare. Din serviceinriktade inställning gör att du alltid har patientens behov i fokus och strävar efter att erbjuda vård av hög kvalitet.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Norrtälje Södra vårdcentral har cirka 11 400 listade patienter och här arbetar cirka 35 medarbetare. Vårdcentralen är belägen i centrala Norrtälje.
På vårdcentralen får du kollegor med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi är en stabil personalgrupp med bred kompetens som präglas av ett gott arbetsklimat och samarbete över yrkesgränserna. Hos oss finns diabetessjuksköterska, hjärtsviktssjuksköterska, astma/KOL-mottagning och en äldremottagning. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabteam med kurator och psykolog samt rehabiliteringskoordinator. Alla personalkategorier är engagerade i studenthandledning på ett eller annat sätt, något vi tror bidrar till att vi många gånger har fått toppbetyg av våra läkarkandidater.
Tiohundra har 5 vårdcentraler och 1 filialvårdcentral. Vi samverkar i kvalitets- och utvecklingsfrågor både mot sjukhuset och andra verksamheter inom bolaget.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
