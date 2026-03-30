Geoteknisk handläggare till Tyréns Västerås
2026-03-30
Är du nyexaminerad och redo att påbörja din karriär inom geoteknik? Hos Tyréns får du möjlighet att utvecklas i varierande och samhällsviktiga projekt för både offentliga och privata aktörer. Du blir en del av ett företag som kombinerar teknisk spetskompetens med ett starkt fokus på hållbara lösningar, och du får växa i rollen med stöd av erfarna kollegor. Nu söker vi dig som vill ta nästa steg och arbeta som geoteknisk handläggare med placering i Västerås.
Om rollen
Som handläggare inom geoteknik arbetar du med att ta fram geotekniska undersökningsprogram och rapporter, baserat på både ny data från fält och tidigare studier. Du bidrar till hållbara och trygga byggprojekt genom att analysera markförhållanden och ge underlag för beslut i bygg- och infrastruktursatsningar.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis
Utföra skrivbordsstudier och ta fram fältrapporter
Analysera jord- och grundförutsättningar via undersökningsdata
Skriva tekniska rapporter (RNA) och på sikt ge rekommendationer
Göra geotekniska ritningar
Arbeta i flera små projekt parallellt med stöd från mer seniora kollegor
Ha kontakt med kunder, ofta via telefon, för att samla in information
Följa med ut i fält för att förstå helhetsbilden och lära dig platsförhållanden
Skallkrav
Högskoleutbildning inom väg- och vatten, geologi eller likvärdigt
Goda kunskaper i Svenska och engelska
B-körkort
Kunna vara på kontoret 2-3 dagar i veckan
Meriterande
Civilingenjörsutbildning
CAD-erfarenhet
Erfarenhet av fältarbete
Erfarenhet av modellering
Erfarenhet av inom Arc GIS
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken och engagerad i ditt arbete, och att du gärna provar nya saker samtidigt som du vet när du behöver be om hjälp. Du är affärsmässig och kommunikativ i dina kontakter med kunder, och du har en prestigelös inställning där du gärna delar med dig av din kunskap till teamet.
Om Tyréns
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. De kombinerar spetskompetens med ett stort engagemang för att skapa hållbara lösningar. Tyréns ligger i framkant när det gäller teknisk innovation och har bland annat utvecklat en egen AI-lösning för att effektivisera arbetsprocesser.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd konsult via Framtiden AB och därefter ha mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos företaget.
Rekryteringsprocess
Telefonintervju
Intervju med Framtiden
Personlighet och logiktest
Referenser
Intervju med kunden
Beslut om anställning

Publiceringsdatum: 2026-03-30
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Västerås
Omfattning: Heltid, dagtid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi går igenom ansökningar löpande - skicka in ditt CV redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52296_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
Framtiden AB Kontakt
Wilma Danielsson wilma.danielsson@framtiden.com
