Geotekniker till Linköping, Stockholm eller Göteborgskontoret
Statens geotekniska institut / Gruv- och metallurgijobb / Stockholm Visa alla gruv- och metallurgijobb i Stockholm
2026-06-29
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Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Klimat- och näringslivsdepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vi söker dig som har yrkeserfarenhet och är intresserad av att ge geotekniskt stöd till kommuner och länsstyrelser i plan- och byggprocessen.
Vi arbetar med såväl forskning som rådgivning och kunskapsförmedling för att bidra till en säker och hållbar samhällsutveckling. Detta gör vi bland annat genom att ge stöd till myndigheter och kommuner i geotekniska frågeställningar. Samhällets behov av stöd för att förebygga risker och förhindra skador vid naturolyckor som ras, skred och erosion har ökat och kommer ytterligare att öka till följd av exploatering och den pågående klimatförändringen. Vi ser därför en ökad efterfrågan av vårt stöd vad gäller geotekniska frågeställningar i bland annat planprocessen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att ge stöd till kommuner, länsstyrelser och myndigheter avseende geoteknik i planprocessen. Du kommer även att ge stöd till Myndigheten för civilt försvar (MCF) i ärenden som avser statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor samt arbeta med kunskapsförmedling och utveckling inom geoteknikområdet.
Du kommer att ingå i SGI:s Planenhet som bland annat handlägger ärenden avseende detalj- och översiktsplaner, planläggning av infrastruktur och ärenden från mark- och miljödomstol. I tjänsten ingår även att utveckla vår verksamhet och delta i myndighetsövergripande samarbeten. Detta leder till många externa kontakter med främst myndigheter och kommuner. Arbetet innebär, förutom att leda egna uppdrag, även att medverka i andras uppdrag inom SGI:s verksamhet.
Tjänsten innefattar även medverkan i vår verksamhet med kunskapsförmedling, exempelvis kurser, seminarier och föredrag. Den som anställs kommer att ingå i SGI:s beredskapsorganisation som geotekniskt stöd till framförallt räddningstjänsten när ras eller skred inträffat eller kan befaras (TiB tjänsteperson i beredskap).Kvalifikationer
Vi söker dig med civilingenjörsexamen från Väg- och vattenbyggnadsprogrammet (Samhällsbyggnadsteknik) vid teknisk högskola eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör även ha erfarenhet inom geotekniskt utrednings- eller granskningsarbete.
För tjänsten behövs goda kunskaper inom släntstabilitet och grundläggningsteknik samt geotekniskt utrednings- och projekteringsarbete. Arbetslivserfarenhet av geotekniskt arbete i planprocessen och relaterad kunskap om Plan- och bygglagen samt arbete hos annan myndighet är meriterande.
Vi vill att du ska ha intresse för samhällets och geoteknikbranschens behov av utveckling. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Det är viktigt att du finner glädje i externa kontakter, uppskattar samarbete och kan inspireras av vårt samhällsuppdrag.
Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-06-29 , upphör: 2026-08-11 .
Arbetstid: Dagtid.
Vi söker en eller flera medarbetare. Tjänsten är placerad vid Planenheten, Avdelningen Fysisk planering och byggbarhet, i Linköping, Göteborg eller Stockholm. Andra placeringsorter kan eventuellt diskuteras. Tjänsten är en tillsvidareanställning, men provanställning kan komma i fråga. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder att vare del av ett samhällsviktigt uppdrag där du får arbeta med utvecklande och varierande arbetsuppgifter samt goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss värdesätter vi olikheter i bakgrund, erfarenhet och kompetens och ser dem som en styrka i vårt arbete. Du blir en del av en arbetsplats som präglas av engagemang, arbetsglädje och ett tydligt fokus på medarbetarnas välmående och utveckling. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och för att lyckas med vårt samhällsuppdrag behöver vi kunniga och engagerade kollegor. Vi strävar efter att vara en attraktiv, inkluderande och hållbar arbetsgivare där du ges möjlighet att trivas och växa. Hos oss tillämpas individuell och differentierad lönesättning, i enlighet med statliga riktlinjer och gällande regelverk. Löneprocessen är transparent och bygger på en systematisk värdering av lika och likvärdiga arbetsuppgifter inom myndigheten. Som medarbetare erbjuds du ett förmånligt semesteravtal, möjlighet till flexibla arbetssätt och distansarbete i viss omfattning, samt ett generöst friskvårdsbidrag och flera andra statliga förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "0858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Geotekniska Institut
(org.nr 202100-0712)
Olaus Magnus väg 35 (visa karta
)
581 93 LINKÖPING Arbetsplats
Statens geotekniska institut Kontakt
Chef Avd Fysisk planering och byggbarhet
Helene Kennedy helene.kennedy@sgi.se +46 31 7496580 Jobbnummer
9983051