Geomatikk söker fälttekniker med erfarenhet från järnvägsmiljö
Geomatikk Sverige AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Geomatikk Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Tyresö
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Har du tidigare arbetat ute i fält inom järnvägsmiljö - exempelvis med spårarbete, tekniskt underhåll eller säkerhetsrelaterade uppgifter? Har du god kunskap om järnvägssäkerhet och regelverket kring arbete i och kring spårområden? Då är du den vi söker! Vi letar efter dig som redan har dessa kompetenser och vill ta nästa steg i en roll där du gör skillnad - varje dag.
Som fälttekniker hos Geomatikk får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete ute i fält, där du med hjälp av modern teknik skyddar samhällets nedgrävda infrastruktur. Vi söker nu flera tekniker till Stockholm med omnejd med erfarenhet från arbete i järnvägsmiljö och god förståelse för de säkerhetskrav som gäller.
Ditt uppdrag: Skydda nedgrävd infrastruktur
Varje dag pågår markarbeten över hela Sverige - och varje dag riskerar viktiga ledningar för el, fiber och vatten att skadas. Skador som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsfunktioner, företag och kritiska tjänster. På Geomatikk arbetar vi för att skydda denna viktiga infrastruktur som får samhället att fungera.
Som fälttekniker hos Geomatikk har du en viktig roll i att förebygga dessa störningar, både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs. Med hjälp moderna mätinstrument lokaliserar och markerar du exakt var de nedgrävda kablarna ligger - så att markarbeten kan utföras säkert utan att skada infrastrukturen.
Din vardag som fälttekniker
Rollen innebär stort personligt ansvar och mycket frisk luft! Du spenderar arbetsdagen ute i fält med bilen som ditt rullande kontor. Dina dagar varierar, men gemensamt är att du rör dig mellan olika platser och bidrar med din kompetens och ditt säkerhetstänk. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och gillar att ta eget ansvar.
Du kommer att:
Lokalisera, markera och mäta in kablar med avancerad mätteknik både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs
förebygga kabelskador
ha kontakt med kunder och entreprenörer på fältet
Vi skyddar samhällets infrastruktur
På Geomatikk arbetar vi varje dag för att skydda den viktiga infrastrukturen som får samhället att fungera. Med lokal närvaro i hela landet och tusentals ärenden varje dag ser vi till att ledningar inte skadas vid markarbeten. Vi arbetar proaktivt, effektivt och med ett tydligt mål: att säkerställa en störningsfri infrastruktur för ett väl fungerande samhälle.
Vi är ett företag i stark tillväxt som kan erbjuda en spännande och föränderlig arbetsplats. Vi har på kort tid gått från några få till ca 250 medarbetare och blivit den ledande aktören i Sverige. Geomatikk Sverige ingår i den norska Geomatikk-gruppen.
Vi söker dig som har
Grundläggande krav:
Tidigare erfarenhet av arbete ute i fält i järnvägsmiljö, exempelvis spårarbete, tekniskt underhåll eller säkerhetsrelaterade uppgifter.
Kunskap om järnvägssäkerhet och regelverket kring spårarbete
Utbildning och erfarenhet som SoS-ledare, SoS-planerare eller TSM
Tekniskt sinne och förmåga att läsa kartor och teknisk dokumentation
God orienteringsförmåga och ett starkt säkerhetstänk
Serviceinriktad och tydlig i kommunikation
B-körkort och gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet inom järnvägsunderhåll eller anläggningsarbete
Engelska språkkunskaper
Vi erbjuder dig:
Meningsfullt arbete: Bidra till ett säkrare samhälle genom att skydda kritisk infrastruktur
Gedigen utbildning: Omfattande internutbildning och mentorskap från erfarna kollegor
Karriärmöjligheter: Tydliga utvecklingsvägar i en snabbväxande organisation
Modern utrustning: Servicebil, dator, mobil och avancerade mätinstrument
Trygg anställning: Fast anställning hos Sveriges ledande företag inom ledningsanvisning
Kollegialt klimat: Bli en del av ett engagerat team med stark sammanhållning
Frihet under ansvar: Självständigt arbete i varierande miljöer
Placering: Stockholm med omnejd
Säkerhetskrav & hälsokontroll
Eftersom Geomatikk omfattas av säkerhetsskyddslagen, behöver du som söker tjänsten genomgå en säkerhetsprövning. Den består av en registerkontroll och en särskild intervju, och görs i samband med eller efter din anställningsintervju. Du behöver själv ge ditt samtycke för att vi ska kunna genomföra prövningen.
Tjänsten kräver också att du genomgår en hälsokontroll, enligt kundkrav och de arbetsuppgifter som ingår. Anställning kan bara ske om både säkerhetsprövningen och hälsokontrollen är godkända.
Ansök redan idag!
Låter denna roll intressant, ansök redan idag. Vi startar omgående med rekryteringen och urval sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar Geomatikk med Jefferson Wells. Anställningen blir hos Geomatikk. För frågor om tjänsten kontakta Marjo Carlson, Rekryteringskonsult på Jefferson Wells; marjo.carlson@jeffersonwells.se
alternativt; 070-377 06 64
Läs mer om Geomatikk här: www.geomatikk.se Så ansöker du
