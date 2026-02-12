Geodatachef till Bygg- och miljökontoret i Upplands Väsby kommun
Vill du leda och utveckla kommunens geodataarbete i en växande och framtidsinriktad kommun? Upplands Väsby söker en geodatachef som vill ta ett strategiskt och samhällsviktigt ansvar för hur geodata, GIS och digitalisering bidrar till hållbar samhällsutveckling.
Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, teknik och samhällsnytta - och göra verklig skillnad.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett samhällsviktigt uppdrag där du får vara med och påverka hur digitalisering och geodata formar framtidens stad. Du blir en del av ett kompetent ledningsteam i en organisation som strävar efter innovation, samverkan och hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla får möjlighet att växa och bidra. Hos oss får du både utmaningar och utvecklingsmöjligheter - i ett sammanhang där ditt ledarskap gör skillnad.Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Bygg- och miljökontoret är ett av kommunens mindre kontor men med ett stort och viktigt uppdrag - att göra Upplands Väsby till en attraktiv, trygg och hållbar plats för både medborgare och företag. Vi ansvarar för tre områden: miljö, bygglov och geodata, där vi arbetar med tillsyn, service och analys för att skapa goda förutsättningar för samhällsutveckling.
Geodataenheten, som består av sju medarbetare, spelar en viktigt roll i kommunens samhällsbyggnadsprocessen genom att säkerställa att nödvändiga tekniska förutsättningar finns tillgängliga i det kommunövergripande geodatasystemet. Och genom datainsamling, bearbetning, analys och distribution av geodata tillhandahåller enheten beslutsunderlag till kommunens olika verksamheter i deras arbete med samhällsutvecklingen. Om tjänsten
Som geodatachef ansvarar du för att leda och utveckla kommunens arbete inom geodata, mätning och GIS. Du säkerställer att våra kart- och mätningsuppdrag håller hög kvalitet, driver utvecklingen av digitala arbetssätt och bidrar till att skapa en effektiv och modern samhällsbyggnadsprocess. I rollen ingår bland annat att leda och utveckla enheten med fokus på kompetens, kvalitet och samarbete, ansvara för långsiktig utveckling och uppföljning inom geodataområdet. Säkerställa att kommunens mät- och GIS-tjänster stödjer verksamhetens behov, driva digitalisering och utveckling av GIS-system och databaser samt företräda kommunen i regionala och nationella nätverk inom geodataområdet. Du ingår i bygg- och miljökontoret och rapporterar till kontorets chef.
Rollen innebär ett nära samarbete med andra avdelningar, förvaltningar, kommunala bolag och externa aktörer. Du har ett viktigt uppdrag i att säkerställa kvalitet, effektivitet och samverkan i både interna processer och medborgarnära tjänster. Du leder med tillit, tydlighet och helhetsperspektiv - och du skapar engagemang för att nå gemensamma mål.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas och bakgrundskontroll kommer att genomföras inför anställning.
Är du den vi söker:
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning, t.ex. inom geomatik, mätningsteknik, GIS eller motsvarande erfarenhet
- Dokumenterad erfarenhet av arbete inom geodata, mätning och/eller GIS
- Erfarenhet av ledarskap, gärna i en kommunal eller teknisk verksamhet
- God förståelse för digitalisering och hur geodata kan bidra till verksamhetsutveckling
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
- God administrativ och ekonomisk kompetens, med vana att arbeta med budget och uppföljning.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och agerar med självinsikt och omdöme. Du är kreativ och ser nya möjligheter, samtidigt som du är lösningsorienterad och snabbt omsätter idéer till praktisk handling. Med ett strukturerat arbetssätt planerar, prioriterar och följer du upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
