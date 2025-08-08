Genuin personlig assistent med glöd till 26 årig tjej i Malmö
Är du en glad och flexibel tjej? Uppskattar du fart och fläkt lika mycket som chill hemma i soffan?
Då tycker jag att du ska fortsätta läsa min annons!
Jag söker en rökfri tjej som inte är allergisk mot pälsdjur. Det finns både katter och hundar i min närhet hemma hos folk som jag ofta vistas hos. Du ska hänga med i alla mina svängar med ett leende på läpparna.
Kan du teckenspråk eller tecken som stöd är det ett stort plus då jag kommunicerar främst med tecken som stöd.
Jag vill att du är vaccinerad mot Covid-19.
Själv är jag en glad 26-årig tjej som använder mig av personlig assistans för att kunna göra det jag själv vill på min fritid.
Kanske hänga vid Turning Torso, bada eller bara chilla hemma i soffan med min Ipad.
Jag bor i centrala Malmö, dit du tar dig lätt med cykel eller buss beroende på var du bor.
Jag söker en assistent på deltid ca 70% och erbjuder oftast längre pass, ca 18-24 h med sovande jour nattetid. Ibland kan passen vara kortare och innebära jobb enbart kväll + natt.
Mina assistenter är anställda i Assistans i Balans vilket jag tycker är bra för då vet jag att du får en grundlig introduktion, kontinuerlig handledning och ut- och fortbildning.
Låter det som något för dig? Ladda upp cv och personligt brev i formuläret nedan!
Meriterande om du har erfarenhet av TAKK Publiceringsdatum2025-08-08Anställningstyp/arbetstider
Start omgående. Jag hoppas att vårt samarbete ska bli långsiktigt då det tar tid att lära känna mig ordentligt.
Du blir del av ett litet och härligt gäng som har ett utmärkt samarbete och som funnits länge i mitt liv. Ersättning
Individuell lönesättning. Kollektivt anslutna Kommunal - Fremia Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9450260