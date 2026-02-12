Genetisk vägledare/Legitimerad sjuksköterska till Klinisk Genetik & genomik
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-02-12
Vill du vara en del av den senaste utvecklingen och göra verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu en genetisk vägledare/legitimerad sjuksköterska till vår patientmottagning inom Klinisk Genetik och Genomik.
Du erbjuds
ett spännande och utvecklande arbete på ett av Europas bästa sjukhus med vård i framkant
möjligheten att arbeta med unika arbetsuppgifter som bidrar till att fler patienter får en korrekt diagnos
individuellt anpassat introduktionsprogram baserat på dina tidigare erfarenheter
att ingå i team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra och där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
arbetstid förlagd dagtid.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Klinisk Genetik och Genomik är en medicinsk enhet som tillhör funktionen Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK). Vi utreder patienter och tillhandahåller expertkunskap där klinisk genetisk expertis är nödvändig. Med ökad kunskap så blir genetisk utredning allt vanligare inom allt fler specialiteter. Våra analyser är i utvecklingens framkant och bidrar till att fler patienter får en korrekt diagnos. Läs mer om oss här!
På vår mottagning utreder vi patienter med sjukdomar inom bland annat hjärt-och kärl, njursjukdomar, ögonsjukdomar, neurologiska sjukdomar. Vi genomför också syndromutredningar där vi utreder barn för att försöka fastställa diagnos. Vi utreder även gravida patienter och frågeställningar för fosterdiagnostik. Dessa utredningar behöver hanteras skyndsamt. Nu utökar vi teamet med en tjänst. På vår mottagning utreder vi även ärftliga demenssjukdomar samt ärftlig cancer. Som genetisk vägledare/sjuksköterska hos oss kartlägger du, i samarbete med kliniska genetiker, familjer med ärftliga sjukdomar. Arbetet är självständigt och innefattar framför allt initiering av genetiska utredningar där du, i en första kontakt, med patienten inhämtar och sammanställer information om släkten. Detta sker framför allt på telefon men möjlighet att boka patienter på plats eller på videobesök finns.
Du utför även beställningar av analyser, hanterar remisser och bokningar från väntelista. I arbetet ingår även deltagande på ronder. På vår mottagning arbetar, utöver kliniska genetiker, även undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Andra uppgifter som du i rollen som sjuksköterskor/genetiska vägledare har är:
telefonservice för allmänhet och patienter
deltagande i framtagande av patientinformation
att utbilda sjukvårdspersonal samt ge information och utbildning till allmänheten gällande genetiska utredningar
Vi söker dig som
tar ansvar för dina uppgifter och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare och har mod att agera efter din egen övertygelse
är trygg med att professionellt interagera med andra över telefon eftersom rollen inkluderar telefonkonsultationer
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.KvalifikationerKvalifikationer
svenskt legitimation som sjuksköterska eller minst 3-årig högskoleutbildning med relevant yrkeserfarenhet inom genetik i kombination med genomförd högskolekurs i genetisk vägledning
goda kunskaper i svenska och engelska språket, i tal och skrift
Meriterande:
arbetslivserfarenhet inom genetisk vägledning eller relevant område så som mottagningsverksamhet eller kliniskt genetisk laboratorieverksamhet
specialistsjuksköterska
kontaktsjuksköterska
erfarenhet av medicinsk forskning
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
