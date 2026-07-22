Genetisk vägledare/Leg. sjuksköterska till Klinisk Genetik och genomik
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2026-07-22
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Vill du vara en del av den senaste utvecklingen och göra verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu en genetisk vägledare/legitimerad sjuksköterska till vår patientmottagning inom Klinisk Genetik och Genomik.
Du erbjuds
ett spännande och utvecklande arbete på ett av Europas bästa sjukhus med vård i framkant
möjligheten att arbeta med unika arbetsuppgifter som bidrar till att fler patienter får en korrekt diagnos
individuellt anpassat introduktionsprogram baserat på dina tidigare erfarenheter
att ingå i team med hög kompetens och fin sammanhållning där alla stöttar varandra och där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig
arbetstid förlagd dagtid
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Klinisk Genetik och Genomik är en medicinsk enhet som tillhör funktionen Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK). Vi utreder patienter och tillhandahåller expertkunskap där klinisk genetisk expertis är nödvändig. Med ökad kunskap så blir genetisk utredning vanligare inom allt fler specialiteter. Våra analyser och utredningar är i utvecklingens framkant och bidrar till att fler patienter får en korrekt diagnos. Läs mer om oss här!
På vår patientmottagning utreder vi, bland annat, patienter för ärftlig cancer-, hjärt-kärl-, njur-, ögon- och neurologiska sjukdomar där genetisk orsak försöker hittas. Vi utreder patienter för ärftlig demens och utför syndromutredningar där vi utreder barn för att försöka fastställa diagnos. Vi utreder även gravida patienter och frågeställningar för fosterdiagnostik.
Som genetisk vägledare/sjuksköterska hos oss kartlägger du, i samarbete med kliniska genetiker, familjer med dessa ärftliga sjukdomar. Arbetet är självständigt och innefattar framför allt initiering av genetiska utredningar där du, i en första kontakt, med patienten inhämtar och sammanställer information om släkten. I detta ingår att upprätta släktträd för att försöka få en förståelse av familjehistorien. Du har ansvar för patientens utredning från första kontakten till att eventuellt också svara ut provsvar till patienten. Utredningarna startar framför allt på telefon men kan även ske via videobesök eller på plats.
Du utför beställningar av analyser, hanterar remisser och bokningar från väntelista. I arbetet ingår även deltagande på ronder. På vår mottagning arbetar, utöver kliniska genetiker, även undersköterskor samt medicinska sekreterare.
Andra uppgifter som du i rollen som sjuksköterskor/genetiska vägledare har är:
telefonservice för allmänhet och patienter
deltagande i framtagande av patientinformation
att utbilda sjukvårdspersonal samt ge information och utbildning till allmänheten gällande genetiska utredningar
Vi söker dig som
tar ansvar för dina uppgifter och själv strukturerar ditt angreppssätt samt driver processer vidare och har mod att agera efter din egen övertygelse
är trygg med att professionellt interagera med andra över telefon eftersom rollen inkluderar telefonkonsultationer
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramarKvalifikationerKvalifikationer
legitimerad sjuksköterska eller minst 3-årig högskoleutbildning med relevant yrkeserfarenhet inom genetik i kombination med genomförd högskolekurs i genetisk vägledning
goda kunskaper i svenska och engelska språket, i tal och skrift
Meriterande:
arbetslivserfarenhet inom genetisk vägledning eller relevant område så som mottagningsverksamhet eller kliniskt genetisk laboratorieverksamhet
specialistsjuksköterska
kontaktsjuksköterska
erfarenhet av medicinsk forskning
Om rekryteringsprocessen
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska Jobbnummer
10008740