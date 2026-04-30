General Manager Shahs Halal Food (Mall of Scandinavia)
General Manager - Shah's Halal Food (Mall of Scandinavia)
Vill du leda - och samtidigt vara en del av driften - i en av Sveriges snabbast växande restaurangkedjor?
Shah's Halal Food öppnar i Mall of Scandinavia den 29 maj och söker nu en General Manager / Platschef som kan börja omgående för inskolning och upplärning inför öppningen.
Om rollen
Detta är en operativ roll, inte ett kontorsjobb.
Som platschef ansvarar du för restaurangens resultat och team - samtidigt som du själv arbetar i driften, står i linjen, hanterar kassa och säkerställer att allt fungerar i praktiken.
Du kommer att vara med i uppstartsfasen, bygga teamet, sätta strukturen och säkerställa att restaurangen är redo inför öppning den 29 maj.
Ansvarsområden
Leda den dagliga driften av restaurangen
Arbeta aktivt i verksamheten (kök, kassa, service)
Rekrytera, schemalägga och utveckla personal
Säkerställa hög kvalitet inom mat, service och hygien
Följa upp försäljning, kostnader och resultat
Implementera och upprätthålla Shah's koncept och rutiner
Driva restaurangen mot uppsatta mål
Vi söker dig som
Har erfarenhet från restaurangbranschen, gärna i ledande roll
Är van att arbeta operativt och trivs i ett högt tempo
Leder genom att själv vara närvarande i driften
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har förmåga att bygga och motivera team
Tar ägarskap för både drift och resultat
Kan starta omgående
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med från start i en ny etablering
En nyckelroll i ett växande och expansivt varumärke
Konkurrenskraftig lön, bonus och förmåner kopplade till prestation
Utvecklingsmöjligheter inom Shah's organisation
Ett entreprenöriellt och resultatinriktat arbetsklimatPubliceringsdatum2026-04-30Övrig information
Heltidstjänst
Arbetsplats: Mall of Scandinavia, Solna
Start: Omgående (inskolning inför öppning 29 maj)Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mall of Scandinavia". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SHF Stockholm 02 AB
(org.nr 559532-5639)
Stjärntorget 2
)
169 79 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shah's Halal Food - Mall of Scandinavia
