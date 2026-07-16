Gekås Ullared söker varuhusmedarbetare inför höstsäsongen 2026
Gekås Ullared AB / Butikssäljarjobb / Falkenberg Visa alla butikssäljarjobb i Falkenberg
2026-07-16
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Bli en del av Gekås Ullared och var med på vår resa mot att skapa världens bästa shoppingupplevelse!
Dina arbetsuppgifter Som varuhusmedarbetare hos oss kan du ha olika arbetsuppgifter beroende på vilken avdelning du arbetar på. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att packa upp och galga kläder, hämta varor på lagret och fylla på i butiken, fronta, sortera och se till att det är ordning och reda i butiken och på hyllorna.
Du kan också arbeta med att bemanna en av våra 82 utgångskassor, där den huvudsakliga arbetsuppgiften är att skanna och ta betalt för varor genom de olika betalningslösningar vi tillhandahåller. Att arbeta i våra utgångskassor är ett socialt arbete där du har stor möjlighet att påverka kundens helhetsupplevelse genom din service och ditt bemötande.
Du kommer att hjälpa och serva våra kunder genom ett professionellt bemötande där kundens bästa alltid står i fokus. Vårt mål är att göra det lilla extra som gör att kunden reser hem med överträffade förväntningar.
Hur är det att jobba på Gekås Ullared? Följ länken för att ta del av våra medarbetares upplevelser.
Vi söker dig som
Har en god känsla för personlig service och försäljning
Trivs med att arbeta tillsammans med andra och har en god samarbetsförmåga
Är initiativtagande och trivs i en fartfylld och social miljö
Har en positiv inställning och ett respektfullt, vänligt bemötande
Omfattning Får du en anställning på Gekås Ullared i höst kan vi erbjuda ett schema på omkring 3-5 arbetsdagar i veckan, men det finns även möjlighet att endast arbeta på helger och lov. Våra arbetstider är förlagda mellan klockan 06:00–22:15 och du arbetar i regel 6–8 timmar per arbetspass. Du kommer att arbeta både dag-, kväll- och helgpass. Anställningen pågår som längst fram till mitten av december (med reservation för undantag).
Vi ser långsiktigt på våra anställningar – det finns goda möjligheter att återvända till oss inför vår- och sommarsäsongen 2027!
Förmåner På Gekås Ullared ska alla medarbetare känna att de utvecklas, mår bra och har roligt på jobbet. Vi tror på våra medarbetare och det är viktigt för oss att alla känner sig uppskattade. Därför har vi tagit fram ett paket med förmåner, erbjudanden och initiativ som vi tror kan bidra till det. Läs mer om våra förmåner här.
Övrigt Inför en eventuell anställning genomför vi juridiska bakgrundskontroller. Dessa uppgifter kommer inte att dokumenteras eller sparas.
Vi har avtalsenliga löner och Ob-ersättning under Handels kollektivavtalsområde.
För de här tjänsterna rekryterar vi löpande under ansökningstiden, vilket innebär att vi gärna vill att du registrerar din ansökan så snart som möjligt.
Är du nyfiken på att läsa mer om Gekås Ullared och fördjupa dig i vår verksamhet? Klicka här för mer information.
Kontakt Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via rekrytering@gekas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7757355-2102676". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gekås Ullared AB
(org.nr 556399-0877), https://jobb.gekas.se
Gekås (visa karta
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311 60 ULLARED Arbetsplats
Gekås Ullared Jobbnummer
10004002