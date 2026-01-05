Gekås Ullared söker restaurangmedarbetare till vår- och sommar 2026
2026-01-05
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gekås Ullared AB i Falkenberg
Vill du sommarjobba på Gekås Ullared? Upplev gemenskapen och skapa nya möjligheter och erfarenheter tillsammans med oss!
Till restaurangerna på Gekås Ullared söker vi nu serviceinriktade medarbetare.Våra restauranger är en viktig del av helhetsupplevelsen för våra besökare och erbjuder mat och service till ett stort antal gäster varje dag. Här blir du en del av ett team där samarbete och serviceglädje präglar arbetsdagen och där alla bidrar till en positiv upplevelse för våra gäster. Tillsammans är vi ett stort arbetslag som alla strävar mot samma mål, att överträffa kundens förväntan och skapa världens bästa shoppingupplevelse.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna varierar och kan bland annat omfatta förberedelse och servering av mat, arbete i kassa och bar samt servering av alkohol enligt gällande lagstiftning. I rollen ingår även att vara tillgänglig och behjälplig för våra gäster under deras besök. Samtliga medarbetare i arbetslaget har ett gemensamt ansvar för att hålla arbetsmiljön ren och trivsam, vilket innebär att torka bord, rengöra golv och andra ytor samt hantera diskvagnar och diskstationer.Vill du vet mer? Här kan du läsa mer om våra olika restauranger
Vi söker dig som
Har en god känsla för service och servering
Har en god samarbetsförmåga
Är initiativtagande och trivs i en fartfylld och social miljö
Har en positiv inställning och ett respektfullt, vänligt bemötande
Har du tidigare erfarenhet av restaurangbranschen är det meriterande, men inget krav.
OmfattningVi är i behov av dig som kan arbeta:
Varannan helg under våren som övergår till semestervikariat under sommaren
Helger och vardagar - 3-5 arbetsdagar i veckan (Deltid)
Sommarjobb - 5-8 veckor
Arbetstiderna är varierande och kan förläggas under dagtid, kvällar och helger.
TillträdeLöpande under vår och sommar.Inför eventuell anställning kan vi komma att göra en juridisk bakgrundskontroll. Dessa uppgifterna kommer inte att dokumenteras eller att sparas.
FörmånerPå Gekås Ullared vill vi att våra medarbetare ska utvecklas, må bra och trivas på jobbet. Därför erbjuder vi ett paket med förmåner och initiativ som visar vår uppskattning.
Vi har avtalsenliga löner under Hotell och restaurangs kollektivavtalsområde. Vi erbjuder även restaurangbranschens kanske bästa Ob-tillägg. Läs mer här.
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med rekrytering@gekas.se
