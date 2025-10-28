Gekås Ullared söker en Inköpare till Kroppsvårds - och rengöringsprodukter
2025-10-28
Vi söker dig som vill bli vår nya Inköpare hos Gekås Ullared. Här får du arbeta nära både kollegor och kunder i en miljö där engagemang, samarbete och affärsmannaskap går hand i hand.
Som Inköpare hos oss får du chansen att vara med och utveckla ett sortiment som både inspirerar och förenklar vardagen för våra besökarePubliceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Rollen som Inköpare hos Gekås Ullared AB innebär att tillsammans med teamet och sortimentschef ansvara för att planera och driva utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och välbalanserat sortiment.
Inköparen har ett kommersiellt ansvar inom tilldelat sortiment och ansvarar för att följa upp nyckeltal och uppnå fastställda mål. Det innefattar också att driva utveckling avseende sortiment, inköp och processer i enlighet med företagets uppsatta mål, strategier och branschens utveckling.
Du ansvarar även för att identifiera kommande säsongs trender och marknadsbehov för ditt produktområde och du är kommersiell och affärsmässig. Du har en väl utvecklad analytisk förmåga och arbetar löpande med sortimentsanalys och försäljningsanalys som underlag för planering samt sortimentsbyggande. God samarbetsförmåga är också viktigt då hela vår organisation finns under samma tak och jobbar i nära samverkan.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av inköpsarbete, sortimentsbyggande, prisförhandlingar och budgetansvar inom detaljhandeln gärna med inriktning dagligvaror och som vill vara med och bidra till Gekås fortsatta framgång tillsammans med oss.
Kompetenskrav, professionell bakgrund och erfarenheter:
• Relevant akademisk examen (inom ekonomi) eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Erfarenhet av inköpsarbete med budgetansvar inom detaljhandel
• Mycket god förhandlingsvana
• Behärska svenska och engelska i tal och skrift.
• God kunskap i Office programvaror
• Erfarenhet av inköpsarbete inom dagligvaror är meriterandeDina personliga egenskaper
• Drivande och resultatinriktad med strategiskt förhållningssätt
• God analytisk förmåga
• Starkt affärsmannaskap och kommersiellt tänkande
• God förmåga att skapa struktur, planera och prioritera
• God kommunikation- och samarbetsförmåga
• Flexibel, förändringsbenägen och lösningsorienterad
Som medarbetare är du en representant för Gekås. Du inspirerar och motiverar andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Genom eget ansvar och bra samarbete med andra löser du arbetsuppgifter med företagets och kundens bästa i åtanke.
Vad erbjuder vi?
Hos oss på Gekås Ullared får du chansen att arbeta i en inspirerande och snabbfotad organisation där ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder förmåner, en plats i ett engagerat team och stora möjligheter att utvecklas professionellt.
Varaktighet: Tills vidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: 100% Heltid med arbetstider förlagda på vardagar
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Kontaktperson: Peter Svensson Sortimentschef peter.s@gekas.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
