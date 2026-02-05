Gekås Ullared söker äventyrsguider till höghöjdsbanan på Gekåsbyn
2026-02-05
Är du äventyrlig till sinnet och trivs med att möta människor? Älskar du att vara utomhus och vill vara med och förstärka vårt team på höghöjdsbanan? Då kan du vara den vi söker för tjänsten som äventyrsguide!
Vi erbjuder en energifylld och spännande arbetsmiljö där alla jobbar tillsammans för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
Dina arbetsuppgifter Du kommer att guida och stödja våra gäster genom hela äventyrsupplevelsen i vår höghöjdsbana - allt ifrån säkerhetsintroduktion till tips och coachning för att ta sig genom banan på bästa sätt. Du kommer även att ansvara för säkerheten, kontrollera utrustningen och hjälpa våra besökare att övervinna deras rädslor och uppmuntra dem att ta sig igenom utmaningarna på banan.
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, kommunikativ och har en positiv inställning.
Är bekväm med att arbeta på hög höjd och trivs med att arbeta utomhus oavsett väder.
Trivs att arbeta i team och har en god samarbetsförmåga.
Är bekväm med att ge instruktioner och tala inför en mindre grupp.
Tidigare erfarenhet från liknande arbeten eller områden är meriterande, men ej ett krav. För att arbeta som äventyrsguide bör du vara minst 18 år.
Vi bekostar obligatorisk utbildning.
Omfattning och tillträde Särskild visstidsanställning under vår- och sommarsäsongen med chans till förlängning under hösten. Arbetstiderna är varierande och du kommer att arbeta både dag-, kväll- och helgpass.
Förmåner På Gekås Ullared ska alla medarbetare känna att de utvecklas, mår bra och har roligt på jobbet. Vi tror på våra medarbetare och det är viktigt för oss att alla känner sig uppskattade. Därför har vi tagit fram ett paket med förmåner, erbjudanden och initiativ som vi tror kan bidra till det. Här kan du läsa mer om våra förmåner.
Övrigt Inför en eventuell anställning på Gekås Ullared genomför vi juridiska bakgrundskontroller. Dessa uppgifter kommer inte att dokumenteras eller sparas.
Vi har avtalsenliga löner under Hotell- och restaurangfacket (HRF). Utöver det erbjuder vi även hotell- och restaurangbranschens kanske bästa Ob-tillägg. Klicka här för mer information.
För de här tjänsterna rekryterar vi löpande under ansökningstiden, vilket innebär att vi gärna vill att du registrerar din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Kontakt Om du har frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via rekrytering@gekas.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Arbetsgivare Gekås Ullared AB
(org.nr 556399-0877), https://jobb.gekas.se
Falkenbergsvägen 21
311 60 ULLARED
311 60 ULLARED Arbetsplats
