Gekås söker medarbetare till inre service/housekeeping inför hösten
Gekås Ullared AB / Städarjobb / Falkenberg Visa alla städarjobb i Falkenberg
2025-08-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gekås Ullared AB i Falkenberg
Vi söker dig som vill jobba med inre service/housekeeping under hösten 2025. Nyckeln till Gekås Ullareds framgång är engagerade medarbetare. Vi strävar hela tiden efter att vara en bra arbetsgivare genom att erbjuda en fartfylld, kreativ, rolig och dynamisk arbetsplats där alla ska känna sig välkomna och inkluderade i gemenskapen.
Dina arbetsuppgifter Inom inre service/housekeeping kommer du få arbeta med städning utav hotellrum, stugor och servicebyggnader på campingen, samt övriga serviceytor på våra hotell.
Vi söker dig som:
Har god känsla för service, är flexibel och ordningsam.
Gillar att ge det lilla extra för våra gäster.
Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i ett högt tempo.
Trivs med att arbeta självständigt och gillar att ta ansvar.
Har du tidigare erfarenhet av inre service/housekeeping är det meriterande, men inget krav.
Läs mer om att jobba på Gekås Ullared.
Omfattning: Under hösten är vi i behov av dig som är intresserad av att jobba varannan helg, samt dig som vill jobba från 54 - 65%, varierat vardagar och helger. Det kommer även finnas möjlighet till extra arbetspass under anställningens gång. Arbetstiden är förlagd från kl.09.00 - 16.00.
Tillträde: Vi kommer att tillsätta tjänster löpande under hösten. Inför eventuell anställning kan vi komma att göra en juridisk bakgrundskontroll. Dessa uppgifterna kommer inte att dokumenteras eller att sparas.
Förmåner: På Gekås Ullared ska alla medarbetare känna att de utvecklas, mår bra och har roligt på jobbet. Vi tror på våra medarbetare och det är viktigt för oss att alla känner sig uppskattade. Därför har vi tagit fram ett paket med förmåner, erbjudanden och initiativ som vi tror kan bidra till det. Läs mer om våra förmåner här.
Vi erbjuder även- hotell & restaurangbranschens kanske bästa Ob-tillägg. Läs mer här >>.
Om Bo Gekås Ullared utvecklar ständigt boendealternativen för att passa alla shoppinggäster. Affärsområde BO består av Gekåsbyns camping som är en fyrstjärnig camping med drygt 600 platser för husvagnar, husbilar och tält. Här finns även en stugby med 260 stugor. Bara några hundra meter från varuhuset ligger vårt motell med 24 rum och hotellet där vi har 264 rum. Utmed väg 153 ligger hotell Ulla med 57 rum i enklare standard. Vi erbjuder också olika utomhusaktiviteter, konferens och eventmöjligheter.
Här kan du läsa mer om våra olika boendealternativ >>
Kontakt Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med rekrytering@gekas.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gekås Ullared AB
(org.nr 556399-0877), https://www.gekas.se/ Arbetsplats
Gekås Ullared Jobbnummer
9455596