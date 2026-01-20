Ge resenärer magiska upplevelser - bli en del av Passagerarservice!
Vill du bli en del av vårt härliga team på flygplatsen? Letar du efter ett socialt och meningsfullt jobb där du får chansen att göra skillnad varje dag? Är du en person som älskar att möta nya människor och skapa magiska upplevelser? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi på Passagerarservice söker nu engagerade medarbetare som vill arbeta hos oss under perioden mars till oktober med omfattning 75 procent. Hos oss blir du en del av ett härligt team som brinner för service, trygghet och att hjälpa människor från hela världen på deras resa.
Titta på filmen och upptäck hur en dag i rollen kan se ut!
Vad gör du under en dag när du stöttar resenärer? Din främsta uppgift är att stötta och hjälpa resenärer med särskilda behov för att skapa en trygg och positiv upplevelse under deras tid på flygplatsen. Med ditt välkomnande bemötande, höga säkerhetsmedvetande och din omtanke ser du till att alla resenärer får den assistans de behöver för att deras resa ska börja och sluta på bästa möjliga sätt.
I denna roll är ingen dag den andra lik - du gör skillnad för människor varje dag!
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Hjälpa resenärer med särskilda behov, både fysiska och psykiska, så att de får rätt stöd och tryggt kan ta sig till och från flygplanet.
Assistera personer som behöver extra stöd under sin vistelse på flygplatsen, alltid med lugn och omtanke.
Skapa en trygg atmosfär där resenärer som känner sig osäkra eller oroliga får den hjälp och vägledning de behöver.
Arbeta aktivt i rörelse, både till fots och ibland med fordon, vilket gör arbetsdagarna omväxlande.
Samarbeta med kollegor för att lösa situationer som uppstår och säkerställa att alla resenärer får bästa möjliga service.
Vi tror att du är...
Social och serviceminded - du älskar att möta människor och skapa positiva upplevelser, oavsett deras behov eller situation.
Lyhörd och ödmjuk - du har en genuin förmåga att förstå andra människors behov och bemöter alla med respekt och värme. Du ser varje individ och kan anpassa ditt bemötande efter deras behov.
Empatisk och hjälpsam - du brinner för att stötta människor som behöver det lilla extra, och du ser vikten av att skapa trygghet och en positiv upplevelse för varje individ.
Initiativrik och flexibel - du är inte rädd för att ta tag i saker, anpassar dig till nya situationer och ser lösningar där andra ser hinder.
Fysiskt aktiv - eftersom arbetet kan innebära tunga lyft och mycket rörelse under dagen.
Tjänsten innebär skiftarbete, där arbetspassen kan variera och innebär helger, tidiga morgnar och sena kvällar. Eftersom kollektivtrafiken inte alltid är igång under dessa tider behöver du ha möjlighet att ta dig till och från jobbet på egen hand. Du behöver ha god kunskap i både svenska och engelska.
Arbetet sker både innanför och utanför säkerhetskontrollerna, och en säkerhetsprövning kommer att genomföras vid anställning.
Vad vi erbjuder dig:
En unik och energifylld arbetsplats där varje dag är ett nytt äventyr.
Ett team med hög arbetsglädje och fantastiska kollegor som stöttar varandra.
Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter som ger dig nya erfarenheter.
Förmåner som:
Skobidrag på 1000 kronor.
Bidrag för att kunna ta dig till och från jobbet med kollektivtrafik.
Tillgång till förmånsportalen Benify.
Sök idag - vi vill gärna träffa dig! Vi ser fram emot att få läsa din ansökan och kanske välkomna dig till vårt team på flygplatsen. Skicka in din ansökan redan idag - vi väntar på just dig!
Har du några frågor kontakta, rekrytering@swedavia.se
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
