Ge kunderna en förstklassig upplevelse - vi söker en butiksäljare
A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Gnosjö
2025-10-29
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en butiksäljare som brinner för service och trivs i mötet med människor. Här får du chansen att bidra till en positiv kundupplevelse och en inspirerande butiksmiljö varje dag.
Som butiksäljare arbetar du med försäljning, kundbemötande och ser till att butiken alltid är välorganiserad och inbjudande. Du är social, ansvarsfull och har ett öga för detaljer.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Ta emot och hjälpa kunder på ett professionellt sätt
Kassaarbete och hantering av betalningar
Påfyllning av varor och ordning i butiken
Vi erbjuder:
Anställning via A 95 Consulting, med uppdrag hos kund
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Vi använder oss av digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butiksäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
335 32 GNOSJÖ Jobbnummer
9579261