Gävle tingsrätt söker tf. rådman, en eller flera
2026-02-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Gävle tingsrätten är en medelstor domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun som domsområde. Vi är sammanlagt omkring 45 medarbetare.
Tingsrätten hör under Hovrätten för Nedre Norrland. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser och avgör drygt 5 000 mål och ärenden om året.
Tingsrätten är centralt belägen med gång- och cykelavstånd till allmänna kommunikationer, butiker och restauranger. Det finns bra kommunikations-möjligheter med tåg eller bil till och från Gävle och det går snabbt att ta sig till Arlanda.
I Gävleregionen finns bl a kilometerlånga stränder vid havet, skidåkning i Kungsberget, Boulognerskogen - en stadspark i centrala Gävle som erbjuder café, badstrand, motionsslinga m.m. Möjlighet att se ishockey på hög nivå finns också
Vi har en effektiv beredningsorganisation med goda resultat.
Arbetet som domare är stimulerande och ställer höga krav på självständighet och integritet men även på förmågan att samarbeta och se till hela tingsrättens bästa.
Vi söker dig som vill prova på ett omväxlande och självständigt juridiskt arbete och som kanske i framtiden vill söka en ordinarie domartjänst.
Tingsrätten arbetar digitalt med handläggningen av mål och ärenden och vid behov ges möjlighet att kunna arbeta hemifrån.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning om 6 månader eller längre

Publiceringsdatum2026-02-16

Kvalifikationer
Som person är du målinriktad och samarbetsorienterad. Du ska vara en skicklig och analytiskt lagd jurist. Arbetet på Gävle tingsrätt är trots domarens självständiga roll i sitt dömande en del av lagarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för ordinarie domare. Kravprofilen/kravprofilerna hittar du på länken nedan. Ansökan om domaranställning - Domarnämnden (domstol.se) (https://www.domstol.se/link/0947398fd4af4cc5acae848979fdcbbc.aspx)
För att kunna komma i fråga är du eller har du varit ordinarie domare, är du eller har du varit fiskal i hovrätt eller kammarrätt eller har du under minst sex månaders tid utfört en hovrätts- eller kammarrättsfiskals uppgifter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Gävle tingsrätt Kontakt
Lagman
Bengt-Olov Horn 026-17 67 01 Jobbnummer
9743477