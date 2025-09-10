Gävle tingsrätt söker ordningsvakt (vikariat)
2025-09-10
Gävle tingsrätt är allmän domstol med Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner som domsområde. Tingsrätten handlägger tvistemål, brottmål, ärenden och konkurser. Tingsrätten har omkring 45 anställda.

Dina arbetsuppgifter
Som ordningsvakt utgör du kärnan i säkerhetsarbetet samtidigt som du skapar trygghet i domstolens lokaler för både besökare och anställda. Det innebär en rad viktiga och utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till en säker och trygg miljö. I ditt arbete ingår det även flera arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.
Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med bland annat: * bemanna säkerhetskontrollen * bemanna receptionen * ansvara för ordningshållning under förhandlingar och i allmänhetens utrymmen* hantera teknik i förhandlingssalar * hantera vissa administrativa uppgifter samt viss målhantering * delta i arbetet med den interna servicen som posthantering, lokaltillsyn, arkiv, beställning av kontorsmaterial, leveransmottagning mm. * hantera passerkort, larm och besöksrutiner.
Du roterar mellan olika arbetsuppgifter vilket gör arbetet omväxlande.
Som ordningsvakt vid domstolen ingår visst övertidsarbete då rättegångar ibland kan pågå efter ordinarie arbetstids slut. Visst arbete under helg kan också förekomma.
Vi söker dig som
• har godkänd gymnasieutbildning med slutbetyg/examensbevis eller annan motsvarande utbildning * har giltigt ordningsvaktsförordnande * har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift * är van datoranvändare Om du har ordningsvaktsförordnande med behörighet att tjänstgöra i domstol är det meriterande.
Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom rättsväsendet, företrädesvis domstol, eller annan myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant. Vidare är det meriterande om du har relevant administrativ erfarenhet och en god administrativ förmåga.
Arbetet som ordningsvakt är ett lagarbete som ställer stora krav på samarbetsförmåga och ett gott omdöme. Självklart är du med och bidrar till vårt goda arbetsklimat!
Du är serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra människor, både internt och externt. Du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt och kunna hantera olika uppgifter, människor och oväntade situationer samtidigt som du är noggrann när du utför arbetsuppgifterna. Du tar egna initiativ och är lugn och stabil i stressade situationer.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277084".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Gävle tingsrätt

Kontakt
Chefsadministratör
anna.strand@dom.se

Jobbnummer
9501143