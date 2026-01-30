Gatuprojektör till fastighets- och gatukontoret i Malmö stad
Malmö kommun / Byggjobb / Malmö Visa alla byggjobb i Malmö
2026-01-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260174
Vill du vara med och utveckla Malmö? Hos oss arbetar du i en trygg organisation som präglas av engagemang, respekt och kreativitet, där vi tar ansvar för helheten och arbetar långsiktigt för en hållbar stad. Här får du stort eget ansvar och möjlighet att göra verklig skillnad, våra projekt lämnar synliga avtryck i stadsmiljön. Fastighets- och gatukontoret söker nu 2 gatuingenjörer för att utföra projektering i egen regi.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker två medarbetare till Mobilitetsavdelningen för att stöta med projekteringskompetens och utföra interna projekteringsuppdrag från koncept/förstudie fram till färdig anläggning. Huvudfokus i denna process är framtagandet av förfrågningsunderlag av gatu- och markentreprenader, utredning av genomförbarhet i tidiga skeden och framtagande av kalkyler. Arbetet innefattar att stötta uppdragsledaren i kontakter med såväl interna som externa intressenter, styrning av underkonsulter samt deltagande på byggmöten under genomförandet.
1. Gatuprojektör 1: Som gatuprojektör motsvarande teknikansvarig gata/mark på konsultbolag stöttar du uppdragseldaren med projektering och projekteringskompetens för mark och gata. Du driver ditt eget arbete självständigt och samordnar med andra teknikområde från idé till färdig anläggning och säkerställer att projektets intentioner för allmän platsmark genomförs, med ett helhetsperspektiv på Malmös stadsutveckling
2. Gatuprojektör 2: Som gatuprojektör motsvarande handläggare gata/mark på ett konsultbolag stöttar du uppdragseldaren med projektering av mark och gata. Du driver ditt eget arbete självständigt och samarbetar med andra teknikområde från idé till färdig anläggning och säkerställer att projektets intentioner för allmän platsmark genomförs, med ett helhetsperspektiv på Malmös stadsutveckling. Denna tjänst innebär även att vara fastighets- och gatukontorets kompetens för att besvara förfrågningar avseende nybyggnadshöjder som inkommit till Stadsbyggnadskontoret. Arbetsfördelning är preliminärt delat 50/50 mellan gatuprojektör och att ta fram nybyggnadshöjder.
Vi tror att flera perspektiv leder till att vi kommer längre i ett utvecklingsarbete varför projekteringsenhetens arbetsmetod är utpräglat diskussionsbaserad. Vi tror också att utveckling är ett resultat av handling. Enheten är därför gemensamt inblandade i projektens olika skeden så att alla kan ta del av de erfarenheter som vi tillsammans skapar.
Det vi erbjuder är en spännande arbetsplats där du kan vara med och utveckla Malmö. Du ges möjlighet att växa i rollen och ta del av projekterings- och byggprocessens olika skeden. Parallellt med detta arbete löper en process för kompetensutveckling genom erfarenhetsåterföring, teknikutveckling och genom ditt deltagande i projekt av varierande omfattning och komplexitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en civilingenjör- eller ingenjörsexamen med inriktning väg och vatten, samhällsbyggnad eller en annan utbildning som vi bedömer likvärdig för tjänsten.
• För gatuprojektör 1 gäller fölande:
Förutom krav på utbildning enligt ovan så ska du ha:
• Minst 6 års erfarenhet av arbete som gatu-markprojektör och framtagande av förfrågningsunderlag / bygghandlingar inom mark- och anläggningsprojekt.
• Goda kunskaper om AMA
• Goda kunskaper om CAD
Det är meriterande om du utöver kraven ovan har:
• Arbetat enligt Malmö stads projekteringsanvisningar Teknisk handbok
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av lednings- och dagvattenprojektering
• BAS-P
• För gatuprojektör 2 gäller följande:
Förutom krav på utbildning enligt ovan så ska du ha:
• Minst 3 års erfarenhet av arbete som gatu-markprojektör och framtagande av förfrågningsunderlag / bygghandlingar inom mark- och anläggningsprojekt.
• Kännedom och kunskap om AMA
• Goda kunskaper om CAD
Det är meriterande om du utöver kraven ovan har:
• Arbetat enligt Malmö stads projekteringsanvisningar Teknisk handbok
• Tidigare erfarenhet från kommunal verksamhet, exploateringsprocessen och nybyggnadskartor.
• Bas-P
För att lyckas i rollen krävs hög personlig mognad med stabilitet och god självinsikt samt förmåga att skilja mellan det personliga och det professionella. Rollen förutsätter flexibilitet och god anpassningsförmåga till förändrade uppdrag, liksom god samarbetsförmåga med smidig och konstruktiv kommunikation. Ett strukturerat arbetssätt med förmåga att planera och organisera effektivt samt att hålla tidsramar är centralt. Vidare krävs en tydlig helhetssyn, där förståelse för den egna rollen kombineras med hänsyn till verksamhetens övergripande bästa i agerande och beslut. Goda kunskaper i både tal och skrift på svenska är ett krav.
Om arbetsplatsen
Fastighets- och gatukontoret är en bred och varierad organisation med många yrkesroller och uppdrag. För att lyckas tillsammans arbetar förvaltningen med Utvecklande medarbetarskap som är en permanent satsning för att bibehålla en gemensam riktning och grund för samarbete, ansvarstagande och utveckling - oavsett roll eller funktion. I det här arbetet bidrar alla anställda med att dela med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och aktivt arbeta för goda samarbeten inom förvaltningen och med externa parter. På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Gert Gustafsson gert.gustafsson@malmo.se 040-34 13 46 Jobbnummer
9714929