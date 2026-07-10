Gatuingenjör med inriktning mot drift och underhåll
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2026-07-10
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-10Beskrivning
Kungälv är en kommun i tillväxt med ambition att fortsätta växa och utvecklas.
Enheten Trafik Gata Park ansvarar för kommunens infrastruktur för förflyttning och grönytor på allmän platsmark. Detta i allt från skötsel av befintliga anläggningar och mindre ombyggnader till planering i detaljplaner och kommande exploateringar.
Vi söker nu en gatuingenjör som vill vara med och ta hand om drift och underhåll av kommunens gator och allmänna platser.Dina arbetsuppgifter
Gatuingenjören ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och andra hårdgjorda ytor som är allmän platsmark.
I rollen ingår deltagande vid framtagande av ramavtal för de tjänster som krävs för underhåll och skötsel, beställningar av entreprenadarbeten samt uppföljning av utförda arbeten så att de sköts i enlighet med upphandlade avtal.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera:
Planering och uppföljning av underhållsarbeten för gator, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och andra allmänna ytor.
Samordning och tillsyn av entreprenörer inom drift och underhåll.
Genomförande av inspektioner och bedömningar av gators skick.
Hantering av akuta underhållsärenden och insatser vid till exempel väderrelaterade händelser eller skador.
Ansvar för kostnadsuppföljning inom drift och underhåll.
Utveckling av strategier och planer för långsiktigt underhåll av kommunens infrastruktur.
Kommunikation med invånare och näringsidkare angående underhållsfrågor och trafikinformation.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med härliga kollegor som bjuder på många skratt och fika. Arbetet är fritt och sker under eget ansvar, viss möjlighet till distansarbete erbjuds.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant utbildningsbakgrund, så som högskoleingenjör med inriktning mot väg- och vattenbyggnad, alternativt en god erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig.
Har en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med kollegor såväl som entreprenörer och allmänhet.
Arbetar självständigt med att planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och tar ansvar för egna uppgifter såväl som frågor som löses i grupp.
Är engagerad, självgående och har en vilja att bidra till utveckling av drift och underhåll av gator, vägar och allmän plats i Kungälv.
Har B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet från mark- och anläggningsbyggnation, drift av gator och vägar eller liknande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av arbete med drift och underhåll av gator och allmän platsmark.
Erfarenhet av arbete med offentlig belysning och/eller förvaltning av konstbyggnader såsom broar, kajer och stödmurar.
Goda kunskaper i relevanta lagar och föreskrifter inom området.
Kunskap och erfarenhet av entreprenadjuridik.
Erfarenhet av att arbeta med verksamhetssystem exempelvis; BaTMan, uppföljning via GPS, gräv & schakt samt underhållsplaneringssystem.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi ser positivt på sökande med olika typer av erfarenheter och kompetenser inom området och är öppna för att diskutera möjligheter för att utforma tjänsten utifrån dina erfarenheter och styrkor.
Välkommen att söka tjänsten som gatuingenjör i Kungälv!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Ulf Liljeros, Vision 0303-239392 Jobbnummer
9998820