Gatu- och parkenheten - Säsongsarbetare
Vara kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Vara
2026-01-16
Nu söker vi parkarbetare som vill vara med och skapa en trivsam utemiljö!
Till vår Gatu- och parkenhet söker vi flera medarbetare som vill arbeta under säsongen april-september 2026.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Som gatu-och parkarbetare kommer du att vara med och sköta det offentliga rummet, för att skapa en attraktiv kommun som vi ska vara stolta över.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Skötsel och underhåll av parker samt grönytor.
- Gräsklippning, häckklippning och ogräsbekämpning.
- Naturvård och trädvård, skötsel av perenner samt annueller.Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst B-körkort, meriterande är BE- körkort och gymnasieutbildning inom trädgård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha ett intresse för trädgårdsskötsel, maskiner och det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta med trimning av gräs, åkgräsklippare, ogräsbekämpning.
Övrig information till sökande
Arbetet kommer att utföras i skolmiljöer, det är obligatoriskt att du innan anställning lämnar utdrag ur polisens belastningsregister genom registerkontroll.
Intervjuer kan komma att ske under annonstiden.
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/349". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor samhälle, Gatu/parkenheten Kontakt
Mikael Jönsson/ Gata och Parkchef 0512-31092 Jobbnummer
9687426