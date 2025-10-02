Gateau söker skiftledare till vår butik i Malmö Centralstation
Fazer Sweden AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fazer Sweden AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Gateau är ett hantverksbageri från Saltsjöbaden i Stockholm med anor från 1937. Vi bakar våra bröd enligt traditionella franska recept med surdeg precis som förebilden Poilâne i Paris gör. Gateau är Sveriges största hantverksbageri. Det innebär att brödet bakas av bagare och inte maskiner. I dagsläget har vi butiker runt om i Stockholm, Uppsala och i Malmöområdet. Vårt bröd säljs även hos ett åttiotal utvalda livsmedelsbutiker.
Gateau söker just nu två skiftledare till Malmö Centralstation.
I tjänsten kommer du att:
• Aktivt medverka i butikens team på ett sätt som skapar en positiv
• försäljningstillväxt.
• Vara en god förebild och ha erfarenhet av att leda ett team.
• Leverera en hög kundservicenivå samt tillhandahålla en djup produkt-och företagskunskap.
Skiftledarens huvuduppgift är att säkerställa att våra gäster alltid lämnar våra butiker nöjda och glada.
Du arbetar nära din butikschef och du ansvarar för att upprätthålla Gateau standard på dina skift. Vi söker dig som ser långsiktigt på att jobba hos oss på Gateau.
Vi söker dig som:
Vill utveckla dina ledaregenskaper. Har erfarenhet inom service och försäljning. Vi söker personal som brinner för försäljning, är serviceinriktade, sociala och har goda, positiva ledaregenskaper.
Mer information och ansökan:
Tjänsterna är tillsvidareanställning på 25 & 15 timmar med placering på Malmö Centralstation. Du arbetar på butikens alla öppettider.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef
Gabriel Aidoukovitch, Gabriel.Aidoukovitch@gateau.se
Ansökningarna handläggs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller i butiken. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fazer Sweden AB
(org.nr 556295-4486) Arbetsplats
SE Fazer Sweden AB Jobbnummer
9538254