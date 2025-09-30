Gata/parkarbetare med inriktning park
2025-09-30
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med dina medarbetare sköta kommunens gator och grönområden samt utföra mindre anläggningsarbeten.
I tjänsten ingår att arbeta med all typ av grönyteskötsel såsom gräsklippning, rabattskötsel, häckklippning, trimning av gräs samt skötsel och underhåll av planteringar, blommor och träd, i detta ingår rensning, beskärning och nyplanteringar, arbetet innebär användning av redskapsbärare, gräsklippare, röjsåg med mera. I arbetet ingår att tillsammans med chef och medarbetare ta fram skötselplaner för kommunens grönytor och du förväntas delta med kunskap och idéer för planering och utformning av planteringar men även övrig utsmyckning sett över året.
Du kommer ingå i enhetens snöberedskapsstyrka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning, exempelvis gymnasial trädgårdsutbildning eller som på annat sätt erhållit kunskap inom skötsel av trädgård, grönyta, växtkunskap eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet av skötsel av planteringar i offentliga utemiljöer samt erfarenhet av att hantera/köra trädgårdsmaskiner och redskapsbärare, men mest söker vi dig som har ett brinnande intresse för trädgårds- och parkskötsel.
Det är ett fysiskt krävande arbete och du bör trivas med att vistas utomhus i alla väder.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, kunna ta ansvar för din uppgift och ha förmågan att driva processen framåt. Vi ser också att du är uthållig och arbetar på tills resultat är uppnådda.
Vi tror att du är en person med god självinsikt som är trygg i dig själv, har ett tillmötesgående sätt och känner dig bekväm med att representera kommunen gentemot medborgare och näringsliv när du vistas i våra offentliga miljöer. Det är viktigt att ha ett högt säkerhetstänkande då arbetet utförs både i och i närhet av trafik samt med maskiner på skolor och förskolor.
Det är ett krav att du har giltigt körkort med lägst B-behörighet.
Det är meriterande om du har:
• utbildning och/eller erfarenhet av trädgårds-/parkarbete i offentlig miljö
• utbildning i APV (arbete på väg)
• erfarenhet av att hantera och köra trädgårdsmaskiner, redskapsbärare och röjsåg
Har du utbildning för arbetsplattform, truck- och liftkort är det ett plus men inget krav.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Ersättning

Enligt avtal.
Samhällsbyggnadschef
