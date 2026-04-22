Gästvärd med fokus på städ & service sökes till Dagöholm Gård
Vill du vara en del av något unikt? Drivs du av att skapa en välkomnande och harmonisk miljö för gäster? Då kan du vara den vi söker!
På Dagöholm Gård skapar vi en plats för återhämtning, gemenskap och upplevelser - där grupper, familjer och konferensgäster kan mötas i en naturnära och inspirerande miljö. För att förverkliga vår vision söker vi nu en gästvärd med fokus på städ & service.
Här får du en varierad och självständig roll där du bidrar till att göra våra gästers vistelse så trivsam och bekväm som möjligt. Du blir en viktig del i att skapa en varm och välkomnande atmosfär på gården.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Housekeeping - Se till att våra boenden håller hög standard genom städning och underhåll
Service & bemötande - Vara en närvarande värd och ta hand om gästerna vid in- och utcheckning
Enklare servering & köksarbete vid behov
Förberedelser inför konferenser, evenemang och gruppbokningar
Bidra till den hemtrevliga känslan på gården genom att skapa ordning och trivsel
Vi söker dig som:
Är en serviceperson ut i fingerspetsarna och älskar att få gäster att känna sig välkomna
Är självgående och flexibel - hos oss kan arbetsdagarna variera!
Har öga för detaljer och gillar att skapa en trivsam miljö
Har B-körkort
Är praktisk och lösningsorienterad - kan rycka in där det behövs
Tidigare erfarenhet från hotell, service, städning eller servering är meriterande, men inget krav
Kan kommunicera väl på svenska och gärna engelska
Vi erbjuder:
En inspirerande och naturnära arbetsmiljö där vi tillsammans skapar något unikt
En varierad roll med stor frihet och eget ansvar
Möjligheten att vara en del av en plats i utveckling - vi bygger upp Dagöholm Gård som en mötesplats för gemenskap, välmående och upplevelser
Anställningsform: deltid, säsong eller timanställning (kan leda till heltidsanställning)
Placering: Dagöholm Gård, Valla
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv!
Ansökan eller frågor skickas till: henrik@dagoholmgard.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: henrik@dagoholmgard.se Arbetsgivare Lindev fastigheter AB
(org.nr 556763-4620), https://dagoholmgard.se/
Dagöholm 1 (visa karta
)
641 62 VALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
