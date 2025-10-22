Gäststöd inom Hospitality Management (Thai/Mandarin modersmål)
2025-10-22
Guestit AB är ett ledande företag inom hospitality management med bas i Sverige. Vi är stolta över att erbjuda en dynamisk arbetsmiljö där internationell service och kulturell förståelse står i centrum. Vår vision är att skapa unika och minnesvärda gästupplevelser genom högkvalitativ kundservice och samarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Gäststöd kommer du att:
Erbjuda förstklassig kundservice med särskilt fokus på thailändska gäster.
Arbeta med thailändska gäster genom att möta dem vid ankomst och hantera flygplatsöverföringar.
Samordna och expandera vårt supportteam i Thailand.
Hantera kalenderhändelser samt koordinera och planera interna och externa möten.
Hantera och lösa kundfrågor samt säkerställa en smidig kommunikation med gäster och kollegor.
Arbeta nära andra avdelningar för att samordna och förbättra gästupplevelsen.
Bidra med insikter och förslag för att utveckla våra serviceprocesser.Kvalifikationer
Språkkunskaper:
Modersmål i thai - flytande i både tal och skrift.
Utmärkta kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Kandidater med kunskap i ytterligare ett större språk, exempelvis japanska eller kinesiska, skulle vara att föredra.
Erfarenhet & Utbildning:
Minst två års dokumenterad erfarenhet inom hospitality management.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom hospitality eller en relevant utbildning.
God kommunikativ förmåga, serviceinriktad attityd och problemlösningsförmåga.
Erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö är meriterande.
Anställningsvillkor:
Anställningstyp: Heltid, med möjlighet till tillsvidareanställning efter prövotid.
Lön: Enligt gällande kollektivavtal inklusive tjänstepension och baserat på erfarenhet.
Placering: Sverige (exakt ort meddelas vid anställning).Övrig information
Tjänsten kräver att du är villig att genomgå processen för att erhålla arbetstillstånd i Sverige. Guestit AB kommer att stödja den nödvändiga ansökningsprocessen.
Vi söker en person med positiv attityd, flexibilitet och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Möjlighet till personlig utveckling och att vara en del av ett internationellt arbetslag erbjuds.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@guestit.se
senast 2025-11-30. Vid frågor, vänligen kontakta oss via samma epost.
Välkommen med din ansökan till Guestit AB - tillsammans skapar vi unika gästupplevelser!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@guestit.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Guestit AB
(org.nr 559119-2678) Kontakt
Mike E mike@guestit.se Jobbnummer
9568207