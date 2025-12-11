Gästrike återvinnare rekryterar Entreprenadsamordnare
Har du erfarenhet av entreprenaduppföljning eller åkeriverksamhet och vill ta en central roll där du både följer upp och utvecklar processer? Trivs du med att samarbeta över organisatoriska gränser och bygga relationer med både interna kollegor och externa leverantörer? Då kan detta vara rollen för dig.
Som entreprenadsamordnare hos Gästrike återvinnare får du möjlighet att påverka kvalitet, effektivitet och hållbarhetsarbete inom verksamheten. Du blir en nyckelperson som säkerställer att entreprenörer levererar enligt avtal och lagstiftning, samtidigt som du bidrar till utveckling av rutiner och arbetssätt som skapar en rättssäker och välfungerande entreprenadhantering.
Detta är en tillsvidareanställning hos Gästrike återvinnare och vi på Poolia är glada över att bistå i rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som entreprenadsamordnare blir du en nyckelperson hos Gästrike återvinnare med ansvar för att säkerställa att entreprenörer inom slam, fett och åkeriverksamhet levererar enligt avtal, lagstiftning och verksamhetens krav. Rollen innebär att följa upp entreprenörernas arbete, bidra till utveckling av rutiner och processer samt fungera som en viktig länk mellan interna enheter och externa leverantörer.
Tjänsten kombinerar operativt ansvar med strategiskt utvecklingsarbete och ger dig möjlighet att påverka kvalitet, effektivitet och hållbarhetsarbete inom verksamheten. Som entreprenadsamordnare får du en central roll i att skapa strukturer som bidrar till en välfungerande och rättssäker hantering, alltid med invånarnas behov i fokus.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa att entreprenörer levererar enligt avtal, lagstiftning och verksamhetens krav.
• Följa upp utförandet ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöperspektiv.
• Samordna entreprenadrelaterade frågor internt mellan VA-verksamhet, miljöenhet, kundtjänst, upphandling, ekonomi och kommunikation.
• Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt för en effektiv och rättssäker entreprenadhantering.
• Följ upp fakturering, volymer och tilläggsarbeten i samarbete med ekonomi- och upphandlingsenheter.
• Kontrollera rapportering från entreprenörer, inklusive tömningsdata, fordonsloggar och miljörapporter.
• Hantera och dokumentera avvikelser samt följa upp åtgärder.
• Medverka vid planering och upphandling av nya entreprenader.
• Säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning, såsom LOU, miljöbalken och avfallsförordningen.
Vem är du?
För att trivas i rollen söker vi dig med relevant yrkes- eller högskoleutbildning inom miljö, VA, logistik, teknik eller samhällsbyggnad, alternativt motsvarande kompetens genom dokumenterad erfarenhet. Du har erfarenhet av entreprenaduppföljning och/eller åkeriverksamhet, och det är meriterande om du har kunskap om offentlig upphandling (LOU) och entreprenadjuridik (AB/ABT). Du är van att arbeta med digitala uppföljningssystem och har B-körkort.
Du arbetar strukturerat, är analytisk och har ett starkt kvalitetsfokus. Du tar egna initiativ, driver idéer framåt och vågar stå på dig i möten med entreprenörer och externa kontakter. Nyfikenhet och förmåga att snabbt ta till dig information gör att du löser problem och hittar effektiva lösningar.
Samarbete är naturligt för dig och du tycker om att bygga goda relationer både internt och externt. Du trivs i en samordnande roll där du ansvarar för både detaljer och helhet, kan prioritera och strukturera arbetet självständigt samt ställer krav på entreprenörer på ett konstruktivt sätt. Genom tydlig kommunikation, engagemang och problemlösande arbetssätt bidrar du till en verksamhet som fungerar effektivt och levererar hög kvalitet.
Om verksamheten
Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som omfattar Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Förbundet ansvarar för den kommunala avfallshanteringen och ger service till cirka 169 000 invånare, med insamling, behandling, planering och information kring hushållsavfall.
Vi är en utvecklingsorienterad organisation med hög kompetens inom hållbar avfallshantering och arbetar för att göra det enkelt för invånarna att göra rätt. Genom kunskapsspridning, utbildningar och kommunikation bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och regional utveckling.
Vi jobbar varje dag för vår vision: "Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre".
Läs mer på https://gastrikeatervinnare.se/
