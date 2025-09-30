Gästlärare på lektorsnivå i konsthantverk med inriktning på smycke
2025-09-30
Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda. konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Konstfack har fyra institutioner, Institutionen för bild- och slöjdpedagogik, Konst, Design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation och Konsthantverk. Inom institutionen för Konsthantverk (KHV) bedrivs masterprogram CRAFT! och tre kandidatprogram: Keramik och Glas, Textil samt Smycke och corpus: Ädellab. I alla våra program ses konsthantverket som en relevant metod att gå i dialog med omgivande samhälle. Den aktuella tjänsten är placerad inom kandidatprogrammet Smycke och corpus: Ädellab. Programmet präglas av ett socialt engagemang förankrat i ett konsthantverk som positionerar sig mellan och bortom traditionella gränser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att handleda och examinera studenter, att utveckla och ansvara för kurser samt att aktivt delta i institutionens arbete. I arbetsuppgifterna ingår även administration och utvecklingstid.
Anställningen
Anställningen är ett vikariat som omfattar 40 procent av heltid under sex månader. Önskat tillträde är 1 januari 2026. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt. I Sverige finns ett försörjningskrav för den som söker arbetstillstånd. För att ta reda på hur detta påverkar dig som internationell sökande, vänligen läs om försörjningskrav för arbetstillstånd på Migrationsverkets hemsida eller kontakta HR@konstfack.se
.
Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskoleförordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömningsgrunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.
Behörighetskraven för den här anställningen är:
• examen från högskoleutbildning på avancerad nivå eller en kombination av examen från högskoleutbildning på grundläggande nivå och relevant yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå
• en etablerad konstnärlig praktik inom konsthantverk med inriktning på smycke
• god förmåga att utrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift,
Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:
• förmåga och erfarenhet av att bedriva ämnesutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med kollegor.
• ämnesteoretiska och ämnespraktiska kunskaper inom konsthantverk med inriktning på smycke.
• kännedom om aktuell forskning och utveckling inom ämnesområdet.
• god samarbetsförmåga.
• förmåga att samverka med det omgivande samhället.
• förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog om hållbar utveckling,
• förmåga att föra en problematiserande och reflekterande dialog utifrån kritiska perspektiv.
Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontakta prefekt Sara Isaksson From, 073 650 22 23 eller sara.isaksson.from@konstfack.se
, om du vill veta mer om anställningen. För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR-handläggare Siri Åström, HR@konstfack.se
. Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.
Ansökan och urval
Vänligen notera att vi enbart kan ta inskickat material i beaktande i urvalsarbetet, ej webblänkar. Din ansökan, inklusive bifogade filer, får sammanlagt inte överstiga 30 MB. Observera att det är viktigt att din ansökan är fullständig enligt listan nedan för att komma till sin rätt i urvalet. Vid problem med att ladda upp bilagor eller läsa in ansökningsformuläret rekommenderar vi att du rensar webbläsarens cacheminne eller provar en annan webbläsare.
Ansökan ska innehålla:
• CV (max 3 A4)
• Redogörelse för dina pedagogiska meriter enligt Konstfacks mall, som du hittar här.
• Personligt brev (max 3 A4) inklusive redogörelse för:
• Egen praktik inom ämnesområdet
• Visioner om ämnets utveckling på Konstfack
• Ett representativt urval av egna arbeten (max 5 st)
• Examensbevis och andra relevanta betyg/intyg.
Vi kommer att be om två referenser från de kandidater som senare i processen blir inbjudna till intervju: en student och en chef/uppdragsgivare.
Klicka på "Ansök" för att registrera din ansökan. Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2025/VO2P/77 senast den 21 oktober 2025. Ersättning
