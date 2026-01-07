Gästlärare i kulturvård med inriktning mot byggd miljö
2026-01-07
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för kulturvård bedrivs professionsförberedande utbildningar och forskning med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kulturhistoriska föremål och interiörer. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier och konservatorer. I Mariestad utbildas bygghantverkare, trädgårdsmästare och landskapsvårdare.
Samverkan mellan institutionens olika grenar samt mellan grundutbildning och forskning, liksom samverkan med det omgivande nationella och internationella samhället utgör viktiga komponenter i verksamheten. Kulturvård är ett mångfasetterat område som kräver samverkan mellan många olika professionsutövare och innefattar såväl naturvetenskapliga och humanistiska som samhällsvetenskapliga kunskapsområden. Ytterligare information om institutionen se: www.conservation.gu.se
Vi söker en gästlärare till masterprogrammet i kulturvård. Programmet fokuserar på den byggda miljön och ger möjlig fördjupning mot byggnader, bebyggelsemiljöer, stadslandskap, och kulturlandskap. Utbildningen är internationell och ges på engelska.
Arbetsuppgifter
Undervisning och handledning i kursen Forskningsmetoder inom Kulturvård. I kursen undervisar du om forskningsmetoder relevanta inom fältet kulturvård, med fokus på kulturhistoriska och samhällsvetenskapliga perspektiv.
Övriga insatser inom utbildningens program kan bli aktuella.
Kvalifikationer
Behörighet för anställning som gästlärare finns angivet i Göteborgs universitets anställningsordning.
Vetenskaplig kompetens är ett krav. Det är meriterande om du har disputerat i kulturvård.
Visad pedagogisk skicklighet är meriterande, och förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.
Anställning
Anställningsform: tidsbegränsad anställning
Tillträde: 26-02-15, eller enligt överenskommelse
Anställningsperiod: 4 månader, t o m 25-06-15
Omfattning: ca 30% av heltid
Placering: Institutionen för kulturvård
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Lars Runnquist, administrativ chef, 031-786 93 60 lars.runnquist@conservation.gu.se
Jennie Sjöholm, universitetslektor, 031-786 37 14 jennie.sjoholm@gu.se
Fackliga organisationer
Ansökan
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-22
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-22
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
