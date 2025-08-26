Gårdsarbetare till Thomas Betong i Sollebrunn
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Alingsås Visa alla lagerjobb i Alingsås
2025-08-26
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Thomas Betongs resa påbörjades 1955 när svenske ingenjören och entreprenören Martin Thomas grundade sin första betongfabrik i Karlstad. Idag producerar och distribuerar Thomas Betong högkvalitativ betong för platsgjutet byggande på 39 betong- och fyra prefabfabriker i Sverige.
Prefabfabriken i Sollebrunn startades 1996 och sysselsätter ett 50-tal medarbetare. Produktionen är mångsidig och tillverkar bland annat väggar, balkonger, pelare och bjälklag.
Andreas Eriksson, fabrikschef:
" Hos oss får du möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation där vi tillsammans bidrar aktivt till ett hållbart samhälle. Det är vår kultur och expertis inom betong som gör oss unika. Vi i Team Thomas bryr oss om varandra och agerar för våra kunders, kollegors och vårt företags bästa. Vi stöttar varandra och har roligt tillsammans!"
Thomas Betong ingår i svenska, familjeägda koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen.
Tjänstebeskrivning
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med ett tiotal personer som ansvarar för att den drygt 10?000 kvadratmeter stora anläggningens logistik hanteras på ett tydligt och organiserat sätt.
Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar såväl omväxlande maskinkörning som fysiskt arbete. Du kommer att bland annat att lasta och lossa gods på upp till 16 ton samt förbereda för att det ska kunna genomföras på bästa sätt.
Arbetstiderna är dagtid.
Rikard Landahl, arbetsledare:
"Hos oss kommer du att få en stimulerande vardag i högt tempo. Du blir en viktig del i en sammansvetsad grupp med högt i tak och nära till skratt. Är du en lösningsorienterad och flexibel person med ett logistiskt sinne har du goda förutsättningar att lyckas i rollen."Kvalifikationer
Du som söker är en driven, ansvarstagande och flexibel person som kan arbeta självständigt, men även ge en hjälpande hand till kollegor när det behövs. Du utför ditt arbete med engagemang, effektivitet och har hela tiden kvalité som högsta prioritering. Dessutom trivs du med fysiska arbetsuppgifter och har en positiv inställning.
Behörigheter för:
• Truck
• Travers
• Hjullastare
• Terminaltruck
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vad erbjuder vi dig?
Tjänsten är på heltid med tillträde så snart som möjligt och du kommer att bli inhyrd konsult via NearYou.
Låter detta intressant?
Vill du bli en del av Team Thomas? Vi ser fram emot din ansökan och att få höra mer om varför just du skulle passa för denna tjänst! Skicka in din ansökan via NearYous hemsida, www.nearyou.se.
Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9163". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Vårgårda AB Kontakt
Sebastian Sundberg sebastian.sundberg@nearyou.se Jobbnummer
9475336