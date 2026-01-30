Garden Center Säsongsanställning 16/3-30/8
Rångedala plantskola har ett extraordinärt sortiment av växter, tillbehör samt interiör - och presentartiklar. Våra kunder förväntar sig Kvalitét, Service och Kunskap hos oss! Med fördjupad kunskap och personlig service erbjuder vi privatpersoner och fackfolk ett brett sortiment av kvalitetsprodukter och tillsammans med kunden hittar vi inspirerande lösningar.
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning i butik, gärna från blomsterbranschen. Vi vill att du är serviceinriktad och van vid kundkontakt. Vi önskar också att du har sinne för färg och form då varuexponering ingår i arbetet. Det krävs att din energinivå är hög och att du kan hålla många projekt igång samtidigt då högsäsongen är väldigt intensiv. Som person är du positiv, ansvarsfull, noggrann samt lösningsorienterad. Du behöver ha en god fysik då arbetet är mycket rörligt. Meriterande om du är utbildad florist eller arbetat som florist.
Ditt huvudsakliga ansvar innebär att du, tillsammans med dina kollegor, ser till att butiken motsvarar kundernas höga förväntningar beträffande ordning, sortiment, kvalité och service. Du kommer främst att arbeta i kassa och med service men andra arbetsuppgifter kommer också att vara växtskötsel, städning, vattning, påfyllning av varor och andra vanligen förekommande arbetsuppgifter i butiken.
Vi arbetar som ett lag där vi vid behov även arbetar på varandras ansvarsområden och hjälps åt med mycket. Tillsammans arbetar vi målinriktat för att nå våra uppsatta mål. Entusiasm, Ordning, Flexibilitet, Positiva möten, Vilja förstå och Utvecklingslust är ledord vi arbetar efter varje dag. Helgarbete ingår.
Vi håller intervjuer löpande så vänta inte med att söka.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@rangedala.nu
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsanställning Lundaskog".
Detta är ett heltidsjobb.
