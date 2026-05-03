Garantihandläggare till Huvudkontoret
Riddermark Bil AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-05-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Riddermark Bil AB i Stockholm
, Järfälla
, Botkyrka
, Täby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Garantihandläggare till Riddermark Bil - teknisk specialist
Har du en bakgrund från verkstadsgolvet och vill ta nästa steg där din tekniska kompetens faktiskt avgör affären? Har du erfarenhet av felsökning, reservdelar och bedömning av åtgärder - och vill arbeta mer analytiskt och strukturerat utan att tappa kopplingen till verkligheten i verkstaden? Då kan det här vara rollen för dig.
Riddermark Bil söker nu en garantihandläggare till vårt huvudkontor i Alvik. Vi söker dig som kan bilar på riktigt - och som vill använda den kunskapen för att fatta korrekta, välgrundade beslut i garanti- och reklamationsärenden.
Om rollen
Som garantihandläggare ansvarar du för att bedöma garanti- och reklamationsärenden ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Du arbetar nära verkstäder, reservdelsleverantörer och interna funktioner, där din erfarenhet blir avgörande för att skilja mellan vad som är garanti, slitage eller handhavande.
Det här är inte en junior administrativ roll - det är en specialistfunktion där din tekniska förståelse och ditt omdöme är centralt i varje beslut.
Vi jobbar i högt tempo och du förväntas hålla många bollar i luften samtidigt. Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Bedöma garanti- och reklamationsärenden baserat på teknisk fakta och underlag
Analysera felsökningar, åtgärdsförslag och kostnadsbilder från verkstäder
Ta beslut kring vad som ska godkännas, avslås eller justeras
Säkerställa korrekt hantering av reservdelar, arbetstider och åtgärder
Ha löpande dialog med verkstäder kring felsökning och åtgärdsnivå
Kommunicera beslut tydligt till interna funktioner och kunder
Bidra till att utveckla arbetssätt och höja den tekniska nivån i teamet
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet från fordonsbranschen, exempelvis som mekaniker, tekniker eller verkmästare
Har god kompetens inom felsökning och förstår vad som faktiskt orsakar ett fel
Har erfarenhet av reservdelar, komponentnivå och rimliga åtgärder
Kan göra skillnad på garantiärenden, slitage och handhavandefel
Är van att fatta beslut och stå för dem
Är strukturerad och kan arbeta i system - utan att tappa helhetsbilden
Kommunicerar tydligt och professionellt, både internt och externt
Har ett affärsmässigt tänk och förstår kostnadsbilden i olika åtgärder
Meriterande
Erfarenhet av garantihantering eller reklamationer
Tidigare arbete som teknisk rådgivare, mekaniker, felsökare eller liknande
Erfarenhet av kalkylering av arbetstid och reservdelar Ersättning
30.000-40.000 kr/mån beroende på erfarenhet och kompetens
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sin förmåga att leva upp till våra viktiga värderingar - ärlighet, ansvar, trygghet, engagemang och respekt - något som gör oss starkare och är uppskattat av våra under. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693)
Gustavslundsvägen 18 4 tr (visa karta
)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Riddermark Bil Kontakt
Rekryterare
Alice Sånemyr karriar@riddermarkbil.se Jobbnummer
9887785