Garantihandläggare till generalagent i norra Stockholm
2025-11-06
Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ta dig an ett spännande konsultuppdrag som Garantihandläggare hos en generalagent i norra Stockholm.
I rollen som garantihandläggare ansvarar du för att hantera och administrera garantiärenden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Uppföljning och avstämning av garantiärenden
• Administrativ dokumentation och kvalitetssäkring av underlag
• Stöd till verkstads- och serviceteamen hos återförsäljarna i garanti- och reklamationsfrågor
Uppdraget startar omgående och löper i första hand under 3 månader, med möjlighet till förlängning.
Din Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av garantiadministration inom fordonsbranschen, gärna från auktoriserad verkstad eller generalagent. Du är strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får kombinera administration med problemlösning och service.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Tidigare erfarenhet av garantiärenden inom bilbranschen
• God systemvana och lätt för att lära dig nya IT-system
• Förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar och hålla ordning på detaljer
• God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Du trivs i en miljö där mycket händer och där du får vara med och bygga upp något nytt från grunden.Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag för fordonsbranschen. Vi matchar kompetens med uppdrag inom hela fordonssektorn, från eftermarknad och försäljning till ledande positioner och specialistroller.
Som konsult hos oss blir du en del av ett professionellt nätverk med trygga villkor, kollektivavtal och personlig kontakt med din konsultchef. Vi finns här för att ge dig stöd och utvecklingsmöjligheter genom hela uppdraget.
Kontaktuppgifter
Låter detta som rätt uppdrag för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag, urval sker löpande. För frågor om tjänsten, kontakta gärna:
June Pärnänen på june.parnanen@autorekrytering.se
Fast l?n
Fast l?n Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
June Pärnänen june.parnanen@autorekrytering.se
