Garantihandläggare till Exclusive Cars - Västberga
Fordonsakademin Sverige AB / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-09-30
Bli en nyckelperson i vår garantiprocess hos Exclusive Cars - Västberga! Vi söker nu dig som har öga för detaljer och ett starkt servicetänk, som vill jobba med garantihantering av några av marknadens mest exklusiva bilar.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som garantihandläggare på Exclusive Cars blir du en central del av teamet och spelar en viktig roll i att säkerställa våra kunders trygghet och nöjdhet. Du arbetar både administrativt och med kundkontakt, där din uppgift är att hantera garantiärenden från start till mål för våra bilar. Det innebär att du har daglig kontakt med kunder, leverantörer, verkstäder och partners.
Du är lyhörd för kundens behov, problemlösningsorienterad och har en förmåga att skapa struktur även när du hanterar flera ärenden samtidigt. Dina arbetsuppgifter inkluderar: * Garantihandläggning: Bedömning, fakturering och uppföljning av garantiärenden. * Goodwill- och försäkringsärenden: Hantering och dokumentation. * Inbytestester: Räkna och värdera. * Resurs till kunddisken: Hjälpa till där det behövs
Vem är du? - krav och önskade kvalifikationer Goda kunskaper inom Kobra & Caba
Tidigare erfarenhet av kundservice i bilbranschen
Förståelse för hela serviceprocessen och ett starkt fokus på kundnöjdhet
Förmågan att arbeta strukturerat och effektivt även under tidspress
God kommunikationsförmåga på svenska & engelska i både tal och skrift
B-körkort (krav)
Meriterande:
Kännedom om bilinformationssystem eller garantisystem.
Ytterligare språkkunskaper är ett plus.
Personliga egenskaper som vi värdesätter hos dig som garantihandläggare Strukturerad, noggrann och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Engagerad, ansvarstagande och serviceinriktad.
Du har förmågan att behålla lugnet och prioritera även vid hög arbetsbelastning.
Nyfiken, med ett intresse för bilar och teknik.
Öppen och inkluderande - hos oss är mångfald och gemenskap en självklarhet. Vi värdesätter gott samarbete kollegor emellan. Du som söker är givetvis en lagspelare.
Vi erbjuder
* En plats som inspirerar till både innovation och trivsel. * Arbetstider: måndag till fredag mellan 07:00-16:00 och 09:00-18:00 * Möjlighet att jobba i en dynamisk och expansiv miljö med härliga och skickliga kollegor som delar din passion för bilar - exempelvis bygger vi flera projektbilar varje år där alla avdelningar finns representerade i projektgruppen. * Gym på jobbet: För att du ska kunna pumpa järn mellan garantihandläggningen och kunddisk, eller bara hålla dig i form för att slå rekord på nästa firmafest. * Event och mässor: Få chansen att visa upp din expertis och nätverka både i Sverige ochutomlands. Det är inte bara bra för CV - det är också ett utmärkt tillfälle att samla massor avbra stories att berätta vid nästa kaffepaus. * En tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning * En spännande tillväxtresa: Bli en del av vår växande familj och upplev tillväxt på riktigt - från attvara en del av ett dynamiskt team till att kanske en dag ta över en ledande roll.
Ansökan Vid frågor om tjänsten kontakta Sebastian på 070 276 48 69 eller via mail: sebastian.strom@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Exclusive Cars
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, Hummer, Ford F-150, Dodge, Ram Trucks samt specialister på Ford US, Lincoln och Jeep. Här får du möjlighet att vara med på en rolig resa där du inte bara ger kunder service i världsklass, utan också är med och formar framtiden för vårt företag. Hos oss möter du en inspirerande arbetsmiljö där teamwork och personlig utveckling står i fokus. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Sebastian Ström sebastian.strom@fordonsakademin.se 0702764869 Jobbnummer
9533523