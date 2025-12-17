Garantihandläggare / Kundmottagare till Northbike Umeå
2025-12-17
Northbike är Nordens största aktör inom fritidsfordon, och vi älskar allt som rullar, glider och brummar. Hos oss i Umeå får du chansen att bli hjärtat i vår kundmottagning - och en del av ett gäng som brinner för motorcyklar, snöskotrar och äventyr. Vi jobbar med premiummärken som Harley-Davidson, BMW, Kawasaki, KTM, Triumph, Can-Am, Sea-Doo, Lynx och Ski-Doo. Men det som verkligen gör oss unika är känslan: passion, gemenskap och norrländsk värme. Om rollen:
Det här är en delad tjänst där du fördelar din tid ungefär 50/50 mellan garantiärenden och kundmottagning. Ena dagen är du teknikern bakom kulisserna som analyserar fel, läser sprängskisser och provkör fordon för att hitta orsaken. Nästa dag är du ansiktet utåt som möter kunder, ger rådgivning och ser till att varje besök blir en positiv upplevelse. Rollen kräver både teknisk förståelse och social kompetens - du är lika trygg med att läsa dokumentation som att skapa goda kundrelationer. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och handlägga garantiärenden
Göra tekniska bedömningar och analysera felorsaker
Läsa sprängskisser och identifiera rätt delar och lösningar
Provköra motorcyklar och fritidsfordon för att verifiera fel
Kommunicera med leverantörer och kunder för smidiga lösningar
Identifiera kundens behov och ge rådgivning kring service och tillbehör
Hålla ordning och struktur kring kundmottagningen och butiken
Vem är du? Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och gillar att förstå hur saker fungerar - men också trivs med kundkontakt. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att kombinera administration med socialt och praktiskt arbete. Du har:
Motorcykelkörkort (krav)
Förmåga att läsa sprängskisser och tekniska dokument
Social kompetens och förmåga att skapa goda kundrelationer
Erfarenhet från fordon, verkstad eller teknisk support är meriterande
God kommunikationsförmåga och servicekänsla
Varför Northbike? Hos oss får du mer än ett jobb - du blir en del av Nordens största företag inom fritidsfordon, där passion, innovation och gemenskap är ledorden. Vi erbjuder en arbetsplats där du får frihet att påverka, resurser att lyckas och möjlighet att växa. Här finns trygghet, kompetens och en kultur där vi har kul tillsammans och vågar sticka ut.
Ansökan Northern Skill är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Vi är mer intresserade om vem du är - än hur duktig du är på skriva CV.
Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext i ansökan, en kort video - eller varför inte slå en signal! Vi hörs! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northern Skill AB
(org.nr 559450-6346), http://northernskill.se Arbetsplats
Northern Skill Kontakt
Linus Ridderlind linus@northernskill.se 0725004842 Jobbnummer
9648495