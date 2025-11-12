Garantiansvarig till Exclusive Cars Västberga
Exclusive Cars är marknadsledare inom import av bilar från Nordamerika. Sedan 1990 har vi erbjudit exklusiv service och unika bilmodeller som inte finns hos de vanliga bilhandlarna. Våra verkstäder är auktoriserade för Cadillac, Chevrolet, Corvette, GMC, Ford F-150, Hummer, Dodge, Ram Trucks samt specialister, Lincoln och Jeep.
Här får du möjlighet att vara med på en rolig resa där du inte bara ger kunder service i världsklass, utan också är med och formar framtiden för vårt företag. Hos oss möter du en inspirerande arbetsmiljö där teamwork och personlig utveckling står i fokus.
Har du ett hjärta som slår för amerikanska bilar och en kärlek för att lösa garantifrågor med precision? Vill du vara en del av ett team som brinner för både bilar och kundservice? Då kan det vara dags att köra in i din nästa stora möjlighet hos oss på Exclusive Cars!
Vad innebär rollen?
Som vår nya garantiansvarige kommer du att vara en nyckelspelare i vårt team, med ansvar för att hantera garantihandläggning, goodwillärenden och försäkringsärenden. Du kommer även vara vår resurs till kunddisken och stödja i servicerådgivning samt reservdels- och tillbehörsansvar vid behov. Här får du chansen att arbeta tätt med verkstadschefen, kunddisk och andra viktiga parter - samtidigt som du ser till att våra kunder får den service de förtjänar.
Dina arbetsuppgifter innefattar
Garantihandläggning: Bedömning, fakturering och uppföljning av garantiärenden.
Goodwill- och försäkringsärenden: Hantering och dokumentation.
Inbytestester: Räkna och värdera.
Resurs till kunddisken: Hjälpa till där det behövs.
Vi söker dig som har
Har erfarenhet av att jobba i Cabas och är van att samarbeta med försäkringsbolag.
Är expert på att säkerställa att garantipolicys och regler följs mot generalagent.
Är en strukturerad och organiserad problemlösare som klarar av att hantera hög stress.
Har en brinnande ambition att eftersträva kvalitet och effektivitet.
Vi erbjuder
En plats som inspirerar till både innovation och trivsel.
Arbetstider: måndag till fredag mellan 07:00-16:00 och 09:00-18:00
Möjlighet att jobba i en dynamisk och expansiv miljö med härliga och skickliga kollegor som delar din passion för bilar - exempelvis bygger vi flera projektbilar varje år där alla avdelningar finns representerade i projektgruppen.
Gym på jobbet: För att du ska kunna pumpa järn mellan garantihandläggningen och kunddisk, eller bara hålla dig i form för att slå rekord på nästa firmafest.
Event och mässor: Få chansen att visa upp din expertis och nätverka både i Sverige och utomlands. Det är inte bara bra för CV - det är också ett utmärkt tillfälle att samla massor av bra stories att berätta vid nästa kaffepaus.
En tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning
En spännande tillväxtresa: Bli en del av vår växande familj och upplev tillväxt på riktig
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har
Tidigare erfarenhet av kundservice i bilbranschen
Förståelse för hela serviceprocessen och ett starkt fokus på kundnöjdhet
Förmågan att arbeta strukturerat och effektivt även under tidspress
God kommunikationsförmåga på svenska & engelska i både tal och skrift * B-körkort (krav)Publiceringsdatum2025-11-12Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är du en organiserad och lösningsorienterad person som gärna är "spindeln i nätet". Du har ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga kundupplevelse och hanterar kundärenden professionellt och förtroendeingivande. Du trivs med att arbeta både i team och självständigt, har lätt för att anpassa dig till olika situationer och motiveras av utmaningar och utveckling.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-Teamet! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
