Går du ut gymnasiet i sommar? Se hit för en spännande möjlighet
Sensor Försäkring Norden AB / Bankjobb / Umeå Visa alla bankjobb i Umeå
2026-02-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sensor Försäkring Norden AB i Umeå
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi på Sensor sitter i fräscha lokaler i centrala Umeå och är alltid på jakt efter nya talanger och vill ge dig en unik chans att tillsammans med oss påbörja en kul och lärorik tid men även ge dig en språngbräda in i arbetslivet - eller bara en chans att testa något nytt. Du kommer utvecklas som individ samtidigt som du så klart, tjänar pengar.
Arbetsplatsen präglas av glädje, öppenhet och gemenskap. Här kommer du till ett företag där du får alla verktyg som behövs för att du ska lyckas i din roll som säljare.
Som säljare hos oss består dina arbetsuppgifter av att kontakta både befintliga och potentiella nya kunder, i avsikt att skapa sund försäljning och långvariga kundrelationer. Telefonen och datorn är dina främsta arbetsverktyg och dina kunder återfinns över hela landet. Vi kräver ingen tidigare erfarenhet av försäljning eller försäkring, vi står för både utbildning och de certifikat som krävs inom rollen.
Om Sensor Försäkring
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi har idag ca 200 anställda fördelat på kontor i Luleå, Umeå och Stockholm samt planerar tillväxt inom samtliga avdelningar det närmaste året. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensor Försäkring Norden AB
(org.nr 559056-6500) Jobbnummer
9754947