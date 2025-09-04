Galore i Uppsala växer och söker säkerhetstekniker
2025-09-04
Vill du arbeta i ett växande företag med lagom stora projekt, moderna verktyg och ett engagerat team? Hos Galore värdesätter vi trygghet, kvalitet och långsiktiga lösningar. Vi finns i Uppsala, Norrtälje och Stockholm, där vi genomför uppdrag åt statliga aktörer, kommuner, företag och privatpersoner.
Just nu söker vi säkerhetstekniker med kunskap inom områden som brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning (CCTV) och passersystem. Hos oss får du en självständig roll där du kan utvecklas - oavsett om du brinner för service, felsökning eller entreprenader i mellanskala.
Vad vi erbjuder dig
Hos Galore får du möjlighet att arbeta flexibelt i Uppsala med omnejd. Du blir expert inom ditt ansvarsområde, med stor frihet i ditt arbete. Vi värdesätter din sociala förmåga, ditt driv och din vilja att göra ett riktigt bra jobb, och erbjuder en trygg anställning med servicebil, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och goda utvecklingsmöjligheter. Allt för att du ska trivas och växa tillsammans med oss.
Vad du får göra hos oss
Arbeta med både entreprenad och service mot stat och kommun, byggbolag, fastighetsägare och privata kunder.
Hantera varierande uppdrag - från installationer och felsökning till underhåll, service och dokumentation.
Vi ger frihet under ansvar och värdesätter balansen mellan arbete och fritid.
Som säkerhetstekniker hos oss rapporterar du direkt till projektledaren.
Vi värdesätter hos dig
Relevant utbildning
En stark servicekänsla och ett professionellt bemötande som gör att både kunder och kollegor känner sig trygga och uppskattade i ditt sällskap
Jobbets kvalitet - oavsett erfarenhet, visar du stolthet i det du gör.
Punktlighet och tillförlitlighet - du levererar alltid det du lovar.
Erfarenhet är värdefull, men driv och vilja att utvecklas är lika viktigt.
Om Galore Electro
Galore Electro är ett elteknikföretag med 45 engagerade medarbetare, och verksamhet i Uppsala, Norrtälje och Stockholm. Vi erbjuder tjänster inom elinstallationer, belysningsstyrning, fastighetsnät, säkerhetssystem och dokumentation - alltid med fokus på kvalitet och långsiktiga lösningar. Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 45001 och 27001.
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Charlotta Boo, som hanterar både ansökningar och frågor: Mobil: 070 956 70 47 Mail: charlotta@asce.se
Maila din ansökan till charlotta@asce.se
Urvalet sker löpande, vilket betyder att tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
