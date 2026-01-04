Gå & löpkliniken söker idrotts- och skadekunnig butikspersonal.
2026-01-04
Är du intresserad av skor, den tekniska biten med ortopediska inlägg eller att hjälpa folk med rätt utrustning och hjälpmedel? Tycker du om försäljning och älskar att göra det lilla extra för dina kunder? Perfekt, då är du på rätt väg! I mars 2026 öppnar vi en helt ny klinik-Vill du vara med och driva Gå & löpkliniken i Västerås- Sveriges tionde klinik!
Att röra på sig är en viktig del i de flesta liv vare sig det handlar om motion, arbete eller som avkoppling. Vi på Gå & Löpkliniken värnar om våra kunder/patienter och vill att de ska kunna njuta av sina aktiviteter till fullo utan att behöva oroa sig för onödiga belastningsskador. Med rätt skor på dina fötter, ortopediska inlägg som avlastar kroppens alla leder och utrustning till din träning har vi stora möjligheter att hjälpa dig förebygga och behandla dessa skador. I din roll som butikspersonal gör du personliga utprovningar av bland annat löparskor, promenadskor och andra tillbehör som underlättar träning och vardag. Du erhåller internutbildning för gång- och löpanalyser och tillverkning av olika typer av individanpassade ortopediska inlägg som gör att du på sikt även får titeln ortopedtekniker.
Vi söker nu säljare och rörelseanalytiker till vår nya fina butik på Öster Mälarstrand i Västerås. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning, och du har utbildning inom idrottsmedicin. Det är meriterande om du har arbetat som sjukgymnast/fysioterapeut, inom ortopedi, naprapat, kiropraktor eller har arbetat inom sporthandeln och har god kännedom om funktionella träningsskor. Vi värdesätter kreativ förmåga genom att vara del av att starta upp butiken och arbeta med marknadsföring av kliniken både muntligt och i sociala medier. Vidare behärskar du det svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Vi ser också att du är:
Social
Ordningsam
Serviceminded
Ansvarstagande
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du har utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som säljare på Gå och löpkliniken.
Övrigt Start:15 februari 2026 eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid Arbetstid: måndag-fredag 10-18 samt vissa lördagar 10-15
Plats: Västerås
Sista dag att ansöka är 15 januari 2026
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. OBS-endast ansökningar med bifogat personligt brev till denna tjänst kommer beaktas.
CV och personligt brev skickas till Västerås Gå & löpklinik via mejl:lotta.ulff@gaochlopkliniken.se
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation; Gå & Löpkliniken grundades 1997. Efter många år av arbete inom det ortopedtekniska yrket och inom skobranschen kände ägarna att det saknades en komplett klinik dit människor kunde vända sig vare sig man var på jakt efter skor att promenera, springa, gå på gympa eller att arbeta i. Till det skulle även kunskap om att hjälpa personer med smärtor till följd av belastningsrelaterade besvär från arbete eller fritid finnas. Några år innan Gå & Löpkliniken startades formligen exploderade skomarknaden med olika modeller och funktioner. I samma veva märktes tydligt hur viktigt det blev att få hjälp med att hitta rätt sko utifrån de förutsättningar som varje person hade. Felaktigt utprovade skor blev en bidragande orsak till skador i fötter, underben, knän, höfter och rygg. Genom att undersöka varje persons fötter, hur fotvalven var formade och hur belastningen såg ut vid promenad eller löpning kunde rätt sko testas ut. Skadorna blev färre och risken att drabbas minskade markant. Sedan starten har vi hjälpt miljontals kunder att bli smärtfria och minst lika många att få rätt skor utifrån sin kropps olika förutsättningar. Idag finns det 9 st fysiska kliniker runt omkring i Sverige samt en webbaserad klinik med noga utvalt sortiment (www.gaochlopkliniken.se) Så ansöker du
