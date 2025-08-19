Fysiskt och välbetalt arbete, bli en del av vårt lag!

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-19


Visa alla lagerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Vill du ha ett aktivt jobb där du får använda kroppen och vara en del av ett lag med stark sammanhållning? Vi söker nu medarbetare till ett däcklager - ett arbete som är både fysiskt och välbetalt.
Arbetsuppgifter:
Lyfta, flytta och sortera däck på lagret


Montering av däck och fälgar


Balansering av däck med modern utrustning


Lagerhantering och strukturera förvaring


Bidra till en säker, ren och organiserad arbetsplats

Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med tunga arbetsuppgifter


Är noggrann, ansvarstagande och gillar teamwork


Har erfarenhet av däck/lager (meriterande men inget krav)


Innehar B-körkort eller truckkort (meriterande)


Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras

Ansökan:
Vi arbetar med löpande urval - skicka därför in din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ta chansen att bli en del av vårt växande team!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9466068

Prenumerera på jobb från Jovi Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jovi Konsult AB: