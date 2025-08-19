Fysiskt och välbetalt arbete, bli en del av vårt lag!
2025-08-19
Vill du ha ett aktivt jobb där du får använda kroppen och vara en del av ett lag med stark sammanhållning? Vi söker nu medarbetare till ett däcklager - ett arbete som är både fysiskt och välbetalt.
Arbetsuppgifter:
Lyfta, flytta och sortera däck på lagret
Montering av däck och fälgar
Balansering av däck med modern utrustning
Lagerhantering och strukturera förvaring
Bidra till en säker, ren och organiserad arbetsplats
Vi söker dig som:
Har god fysik och trivs med tunga arbetsuppgifter
Är noggrann, ansvarstagande och gillar teamwork
Har erfarenhet av däck/lager (meriterande men inget krav)
Innehar B-körkort eller truckkort (meriterande)
Tar egna initiativ och ser vad som behöver göras
Ansökan:
Vi arbetar med löpande urval - skicka därför in din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ta chansen att bli en del av vårt växande team!
