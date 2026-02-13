Fysioterapeuter till sommaren på rehabavdelning
2026-02-13
Vill du arbeta nära människor och göra skillnad i Malmöbornas vardag?
Nu söker vi fysioterapeuter för sommarvikariat inom rehabilitering under perioden juni-augusti. I rollen möter du Malmöbor i deras hemmiljö och arbetar med bedömning, träning och rehabilitering för att stärka funktion och självständighet, i samarbete med andra professioner.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I yrkesrollen som fysioterapeut i Malmö stad skapar du goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss är du en del av ett team där du samarbetar tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal samt deltar i vårdplaneringar. Arbetet tar utgångspunkt från den enskildes behov, personliga förutsättningar och delaktighet.
Som legitimerad fysioterapeut arbetar du med att göra funktionsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. Tillsammans med patienten och teamet upprättar du rehabiliteringsplaner med klart angivna mål och utformar individuella träningsplaner. Du gör vid behov bedömning och förskrivning av tekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
• Kan uttrycka dig väl i svenska språket i såväl tal som skrift.
• Har digital kompetens och vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel
• Kan cykla
• Har körkort
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av rehabilitering inom kommunal verksamhet
Som fysioterapeut hos oss är du initiativtagande och sätter igång aktiviteter som leder till resultat. Du är flexibel, anpassar dig snabbt till förändringar och ser möjligheter i nya situationer. Du är strukturerad, samarbetar väl i team och kommunicerar tydligt med både kollegor, malmöbor och deras anhöriga. Dessutom är du utåtriktad och bygger relationer i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Vi söker nu fysioterapeuter inför sommaren till vår rehabenhet inom ordinärt boende på Hälsa-vård- och omsorgsförvaltningen. Arbetsplatsen kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus, hjälpsamhet och ett nära ledarskap.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team som tillsammans gör skillnad för Malmöbor!
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarvikariat Juni-Augusti
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Utdraget vi vill se är "kontroll av egna uppgifter" och du behöver själv begära ut det via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Josefin Stendahl josefine.stendahl@malmo.se 0768-938242 Jobbnummer
