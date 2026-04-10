Fysioterapeuter till primärvårdsrehabilitering Arvika
2026-04-10
Din arbetsplats
Vi söker nu två nya medarbetare till fysioterapimottagningen Arvika med placering på vårdcentralen Verkstaden.
Här arbetar du med bedömning och enklare behandling i nära samverkan med vårdcentralens övriga professioner, allt för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Fysioterapimottagningen Arvika är en del av primärvårdsrehabilitering västra, som även innefattar arbetsterapi- och fysioterapimottagningar i Säffle, Årjäng och Charlottenberg.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du för att våra patienter ska uppnå eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga, ett större oberoende och en god hälsa. Arbetsuppgifterna är bedömning och enklare behandling av patienter i nära samarbete med vårdcentralens övriga professioner.
Du möter vårdsökande med varierade behov av undersökning, råd och behandling. Mottagningen saknar egen träningslokal vilket innebär att man behöver anpassa behandlingen efter förutsättningarna. Teamarbete och samarbete med andra aktörer är en viktig del där du kommer ha en nyckelroll för att utveckla och förbättra arbetssättet på mottagningen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Erfarenhet av primärvårdsarbete är meriterande. Då det kan förkomma resor i tjänsten är det bra om du har B-körkort, men det är inget krav.
Som person trivs du med att ta eget ansvar och är initiativrik i ditt arbetssätt. Du är engagerad, samarbetsorienterad och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Vi värdesätter personlig lämplighet högt och drivkraften att bemöta och hjälpa människor.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
