Fysioterapeuter till Myndighetsavdelningen, enheten för SVU
2025-08-28
Välkommen till avdelning Myndighet, enhet SVU/Korttid!
Nu söker vi kollegor till vårt team på enheten SVU/korttid!
Vi är ett sammansvetsat team som gillar att jobba tillsammans för att nå våra mål. Vi sätter laget före jaget och vi alla hjälper varandra i våra ärenden för att få en helhetssyn över brukaren. Teamet som du kommer att arbeta i består av 10 biståndshandläggare, 5 sjuksköterskor, 3 arbetsterapeuter, 3 fysioterapeuter och 1 assistent som alla besitter olika erfarenheter som berikar gruppen.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i vårdplaneringsteamet ansvarar du för en trygg och säker hemtagning av patienter från slutenvården och uppföljning på korttidsvistelse. Du skapar förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt utifrån ett individcentrerat förhållningssätt med fokus på det friska. Tillsammans med dina kollegor planerar ni för hemgång vilket kan innebära digitalplanering, personliga möten på sjukhuset eller telefon/Skypeplaneringar.
Arbetet innebär också att du ska göra bedömningar och överrapportering utifrån HSL till andra verksamheter i samband med hemgång från sjukhus och korttidsboende. Du kommer behöva samverka i team med andra yrkesgrupper både internt och externt. Det krävs att du har en god närståendekontakt och gott teamarbete med sjuksköterskor och biståndshandläggare som skapar förutsättning för att ge brukare och närstående trygghet och god service.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Läs då gärna vår kollegas intervju här: Sofia Ramos Knudsen, fysioterapeut - Malmö stadKvalifikationer
Vi söker dig som
• Är legitimerad fysioterapeut (180hp)
• Tidigare har erfarenhet som fysioterapeut inom kommunal verksamhet och/eller inom slutenvården/primärvården
• Kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
• Grundläggande datorkunskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• SVU-processen och korttidsprocessen
• Tvärprofessionellt arbete
• Mina planer/Procapita
Vi söker en positiv och engagerad fysioterapeut som trivs med att arbeta i team och är öppen för nya utmaningar. Med rätt inställning bidrar du till ett gott arbetsklimat och ett fungerande samarbete i en verksamhet där Malmöbons behov står i fokus. Du bemöter patienter, anhöriga och kollegor på ett respektfullt och professionellt sätt och har en väl utvecklad servicekänsla samt god kommunikationsförmåga. Rollen kräver att du är lyhörd, flexibel och har förmåga att ställa om vid snabba förändringar. Du har även god kunskap om gällande lagstiftning samt arbetar utifrån fastställda mål och riktlinjer.
Du kommer att erbjudas en gedigen introduktion som vi anpassar utifrån dig som person samt din kunskap och erfarenhetsnivå. Vi är måna om att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet!
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är organiserad i tre enheter varav en ansvarar för samverkan och planering vid utskrivning från slutenvården samt uppföljning av korttidsbeslut.
I dagligt tal kallar vi oss SVU, en förkortning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Enheten består av cirka 80 medarbetare uppdelat i tre sektioner med tvärprofessionella team innefattande biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och assistent. Professionerna i teamet beslutar utifrån sina uppdrag om behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare Fysioterapeuterna
Ann Hedman ann.hedman@malmo.se 0766-394547 Jobbnummer
