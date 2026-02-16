Fysioterapeut, vikariat, till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm
Region Skåne, Primärvården / Sjukgymnastjobb / Ängelholm Visa alla sjukgymnastjobb i Ängelholm
2026-02-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Primärvården i Ängelholm
, Åstorp
, Bjuv
, Båstad
, Höganäs
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en engagerad fysioterapeut som vill vara med och stärka den fysiska hälsan hos våra patienter och den fysioterapeutiska funktionen i primärvården. Som fysioterapeut på Vårdcentralen Laxen i Ängelholm är du en viktig del av vårt tvärprofessionella team, där samarbete och helhetssyn på patienten står i fokus. Vi är en arbetsplats som präglas av värme och omtanke där vi stöttar varandra, utvecklas tillsammans och skapar en trygg vårdmiljö för våra patienter.
På Vårdcentralen Laxen finns många yrkeskategorier representerade och vi har cirka 9 600 listade patienter. Här arbetar specialistläkare i allmänmedicin, distriktssköterskor/sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, receptionist, arbetsterapeut, kurator, psykolog och dietist. Vår barnavårdscentral (BVC) drivs av två sjuksköterskor och barnläkare.
Vi som arbetar här tycker om vårt arbete och värnar mycket om våra patienter. Målet är att patienterna ska känna att de får ett professionellt omhändertagande och en god vård när de kommer till oss. Vi arbetar tillsammans i team och tycker det är viktigt att vi mår bra på arbetet samt har en god sammanhållning. Alla är lika viktiga, såväl personalen som patienterna.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Hos oss finns det en välfungerande fysioterapiavdelning som består av fem fysioterapeuter. Vi är en grupp med god sammanhållning, högt i tak och nära till skratt där vi fokuserar på att hjälpa våra patienter samtidigt som vi stöttar och lär av varandra. För att uppnå detta har vi bland annat återkommande internutbildning. Vi arbetar i nära samverkan med arbetsterapeuten.
I din roll som fysioterapeut arbetar du bland annat med bedömning och behandling av patienter med huvudsakliga besvär från rörelse- och stödjeorganen. Behandling ges både individuellt och i grupp. Till oss kommer patienter i alla åldrar med många olika diagnoser vilket gör att du får möjlighet till ett varierande och utvecklande arbete. Du har god möjlighet att samarbeta kring patienterna med övriga personalkategorier på vårdcentralen.
När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter, så att du kan komma in i verksamheten och rollen på ett bra sätt.
Tjänsten avser ett vikariat på ett år.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare ser vi gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta inom primärvården samt erfarenhet eller utbildning inom neurologi, ortopedi (OMI/OMT/MDT) och/eller akupunktur.
För den här tjänsten söker vi dig som är initiativrik, engagerad och ansvarstagande. Du trivs med samarbete, men har även en god förmåga att arbeta självständigt. Därtill har du lätt för att kommunicera och kan snabbt ställa om när situationen kräver det. I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund - välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
Primärvården Skåne ska erbjuda personcentrerad vård med hög medicinsk kvalitet och kontinuitet. Vi skapar förtroende och bygger relationer genom respekt och ett professionellt bemötande. Vi är tillgängliga och erbjuder en hälso- och sjukvård som främjar hälsa och välbefinnande för Skånes alla invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306379". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Therese.Bjorklund@skane.se
Therése Björklund, Enhetschef 0724-67 46 15 Jobbnummer
9745854