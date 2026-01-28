Fysioterapeut vikariat till hemrehab på Rehab City Norrmalm
Vill du bli en av oss?
En av våra kollegor i hemrehab ska nu vara föräldraledig och vi söker därför en fysioterapeut för ett vikariat.
Rehab City är en resultatenhet inom SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, en organisation som värdesätter kreativitet och utveckling. Vi består av ca 85 medarbetare på tre olika mottagningar och bedriver primärvårdsrehabilitering.
På Rehab City Norrmalm är vi totalt 35 medarbetare bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer, administratörer och chefer. Vi erbjuder sammantaget en arbetsplats med kunniga kollegor, gott samarbete, engagemang och högt i tak. Vi har ett tillåtande klimat där alla får ta plats och vårt arbete präglas av arbetslust. Vår mottagning ligger centralt i Stockholm, en kort promenad från både Centralen och Odenplan. Du kan läsa mer om oss på Rehab City Norrmalm (regionstockholm.se)
Vi har kollektivavtal och generöst friskvårdsbidrag. Som anställd inom SLSO har du även förmånen fri öppen sjukvård och flexibla arbetstider när verksamheten så tillåter. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se)Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut i hemrehab inom primärvården träffar du patienter i alla åldrar och från olika kulturer. Patienterna har olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Vi jobbar både i hemrehabteam och med egna hembesök.
Du kommer jobba med funktionsbedömningar, hjälpmedelsförskrivning och träning i patienternas hem och närmiljö. Vårt upptagningsområde för hembesök är Norrmalm och Kungsholmen. Vi använder cykel som vårt främsta färdmedel. Körkort är därför inget krav.
Anställningsform:
Vikariat tom 2026-12-31. Heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med kandidatexamen 180 hp, magisterexamen är meriterande
Erfarenhet av arbete i primärvård är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och vara en del av ett team
Gärna delar med dig av din kunskap både till patienter och kollegor
Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar
Du är social, ansvarstagande, engagerad och har lätt att skapa kontakter
Övrig information:
Då du arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.
Du behöver känna dig bekväm med att cykla i stadsmiljö.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
