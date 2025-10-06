Fysioterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning psykos Helsingborg - Ängelholm
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjukgymnastjobb / Helsingborg Visa alla sjukgymnastjobb i Helsingborg
2025-10-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Lund
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Psykosmottagningen i Helsingborg - Ängelholm arbetar med bedömning och utredning av patienter med misstänkt psykossjukdom samt behandling och uppföljning av patienter med känd schizofreni eller andra psykossjukdomar. Vår mottagning är uppdelad och finns på två orter, Helsingborg och Ängelholm. Mottagningen i Helsingborg är belägen på Pålsjöområdet i trevliga lokaler med fina omgivningar. Mottagningen i Ängelholm finns vid sjukhuset i Ängelholm.
Vår mottagning är en välfungerande och trivsam arbetsplats med kompetenta, erfarna och engagerade medarbetare. Vi arbetar i ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, psykologer, sjuksköterskor, kurator, arbetsterapeuter, fysioterapeut, peer support och medicinsk sekreterare. Vi har även ett nära samarbete med vår heldygnsavdelning som ligger i anslutning till mottagningen i Helsingborg. Avdelningen och mottagningen har en väl inarbetad vårdkedja bestående av heldygnsvård, dagsjukvård, mellanvård och öppenvård.
Vi söker nu en fysioterapeut till vår mottagning i Helsingborg och i Ängelholm. Större delen av arbetstiden är på mottagningen i Helsingborg.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut har du ett varierat arbete i nära samarbete med andra i teamet. Vi arbetar utifrån FACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment) och en viktig del är att arbeta med samverkan samt ingå som en part i integrerade arbetsformer med kommuner och andra vårdgrannar.
Du kommer arbeta som fast vårdkontakt till ett mindre antal patienter vilket innebär att du gör självständiga bedömningar, identifierar behov, upprättar vårdplan tillsammans med patienten, samverkar med vårdgrannar/närstående, med mera. Mötet med patienten sker antingen på mottagningen, i patientens hem eller på annan överenskommen plats. Andra viktiga arbetsuppgifter är att stimulera till fysisk aktivitet och arbeta med hälsa och levnadsvanor.
NIP-teamet är ett subteam som arbetar klinikövergripande med patienter med misstänkt nyinsjuknande i psykos. Teamet ansvarar för snabb intervention med ett kris- och förståelseperspektiv utifrån patienten och dess närstående. Som fysioterapeut ingår du i NIP-teamet och erbjuds NIP-handledning. Vi ser även att du medverkar i andra förekommande behandlingsinsatser på mottagningen som till exempel patientutbildning i IMR (Illness Management and Recovery) och psykopedagogiska utbildningar till patienter och anhöriga.
Arbetet på psykosmottagningen är intressant och spännande. Du har stort utrymme att planera och styra ditt dagliga arbete utifrån patientens behov och du har alltid och övriga i ditt team som stöd. Som nyanställd fysioterapeut erbjuds du upplärning utifrån ditt behov och träffar dina blivande patienter tillsammans med vår erfarna fysioterapeut som känner patienterna väl.
Verksamheten ger dig stora möjligheter att utvecklas inom ditt arbetsområde, genom såväl längre som kortare vidareutbildningar i mån av utrymme. Vi erbjuder ett varierande och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Även giltigt B-körkort är ett krav då resor förekommer i tjänsten. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Även Basal kroppskännedom samt grundläggande psykoterapiutbildning (tidigare steg 1) är meriterande för tjänsten. Vi arbetar i Melior och ser det som fördelaktigt om du tidigare har arbetat i systemet.
Vi önskar att du har ett genuint intresse av att upparbeta goda och hållbara relationer med patienterna som kan sträcka sig över många år. Det är även en självklarhet att du arbetar återhämtningsinriktat. Som person ser du värdet av ett gott samarbete över yrkesgränserna där du tydligt ser hur din insats bidrar till det övergripande patientperspektivet. Du bidrar till verksamheten genom en motiverande kommunikationsstil samt genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281486". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
alexandra.ma.nilsson@skane.se
Alexandra Nilsson, Enhetschef 042-406 50 61 Jobbnummer
9543100