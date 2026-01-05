Fysioterapeut till VO Rehabilitering Kristianstad
2026-01-05
Är du fysioterapeut och värdesätter ett omväxlande arbete som präglas av teamarbete och eget ansvar? Då har vi tjänsten för dig! Vi välkomnar nu en fysioterapeutkollega till verksamhetsområde (VO) rehabilitering.
VO rehabilitering utgör ett eget verksamhetsområde och ansvarar för rehabiliteringsinsatser på samtliga slutenvårdsavdelningar på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK). Vi medverkar i team- och dagvårdsverksamhet inom framför allt medicin- och barnverksamhet. Därutöver bedrivs specialiserad öppenvård inom medicin, ortopedi och kirurgi som totalt tar emot cirka 20 000 patientbesök varje år. Vi bedriver också geriatrisk dagrehabilitering för personer med förvärvad neurologisk sjukdom och specialiserad hemrehabilitering enligt Early Supported Discharge (ESD). Inom VO rehabilitering är vi cirka 65 medarbetare fördelat på fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor, administratör samt medicinska sekreterare.
I medicinteamet är vi 8 kompetenta och engagerade fysioterapeuter som tillsammans bemannar hjärtavdelningar, hjärtintensiven, infektionsavdelning, lungavdelning samt njur-mag-tarmavdelning. Förutom avdelningsarbete bedriver vi specialiserad öppenvård inom hjärt-, lung, gastro- njur samt cancerrehabilitering. Vi är en positiv grupp som stöttar varandra i det dagliga arbetet och har en hög motivation att sträva framåt och utvecklas. Inom VO rehabilitering är vi cirka 30 fysioterapeuter som arbetar tätt tillsammans.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa kollega. För att du som nyanställd ska känna dig trygg hos oss får du under din första tid en individuellt anpassad introduktion och mentorskap av erfaren kollega. Vi är en kunskapsbaserad verksamhet och tycker att det är viktigt att den som vill ska få möjlighet att utvecklas inom sitt område. Vi har en fysioterapeut med specialisttjänst, en fysioterapeut som är specialist i Äldres hälsa samt tre fysioterapeuter som utbildar sig till specialister inom olika områden. Vår generösa inställning till kompetensutveckling gör att vi gärna ser att fler medarbetare specialiserar sig.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu dig som är fysioterapeut till vårt härliga medicinteam!
Tjänsten är en kombinationstjänst som omfattar arbete inom två områden, öppenvård diabetes, endokrin, njur och ortopedi och en mindre del av tjänsten inom slutenvården på njur- mag- tarmavdelning.
Inom diabetes och endokrin arbetar du i ett välfungerande team med läkare, sjuksköterskor, dietist, kurator och sekreterare. Främst kommer du här att träffa patienter med diagnosen diabetes typ 1 som har besvär från rörelseapparaten men även andra endokrina diagnoser förekommer.
Inom njuröppenvården möter du bland annat patienter med njursvikt som enligt standardiserade protokoll följs och testas inför och efter njurtransplantation. En del av detta kan också innebära handledd träning för att optimera den fysiska prestationsförmågan inför operation eller guida patienten i lämplig aktivitet utanför sjukvården.
Inom ortopediöppenvården arbetar du tillsammans med två erfarna fysioterapeutkollegor. Du utför funktionsbedömningar samt lägger upp lämplig behandlingsstrategi för patienter med ortopediska åkommor i övre extremiteten. Du utför även postoperativa kontroller och initierar högspecialiserad rehabilitering efter konservativ och operativ behandling.
Öppenvårdsarbetet innefattar bedömningar och tester av fysisk funktion, du instruerar och ger individuella träningsråd, leder individuell- och gruppträning samt utvärderar patientens rehabilitering.
En mindre del av tjänsten är inom slutenvården på njur- mag- tarmavdelning. Inom slutenvården bidrar du med din specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av patienten för att tillsammans med övriga yrkesprofessioner i teamet skapa de bästa förutsättningarna för god och säker vård med patienten i fokus. Du deltar i rondarbete och har en stor roll i planering inför patientens hemgång.
Arbetstiden är huvudsakligen förlagd under dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut alternativt sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper motsvarar lägst nivå C1 i svenska enligt Europarådets nivåskala.
Du som person är flexibel, initiativrik och har ett professionellt förhållningssätt. Du trivs att arbeta i team samtidigt som du har en god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
